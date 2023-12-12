Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским

Официальный сайт УЕФА сообщил о том, что глава организации Александер Чеферин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он состоялся в прошедший уик-энд.

В ходе разговора были затронуты современные геополитические и спортивные вопросы. Чеферин выразил поддержку и восхищение Украиной, мужеством ее народа. Чиновник выразил надежду на скорейшее наступление мира в стране. Также он пожелал нашей сборной успехов в матчах плей-офф отбора на Евро-2024.

Напомним, ранее Чеферин желал удачи соперникам Украины, сборным Италии и Боснии и Герцеговины.