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12 декабря 2023, 17:44 | Обновлено 12 декабря 2023, 17:53
2379
7

Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским

Об этом сообщил официальный сайт УЕФА

12 декабря 2023, 17:44 | Обновлено 12 декабря 2023, 17:53
2379
7
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Официальный сайт УЕФА сообщил о том, что глава организации Александер Чеферин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он состоялся в прошедший уик-энд.

В ходе разговора были затронуты современные геополитические и спортивные вопросы. Чеферин выразил поддержку и восхищение Украиной, мужеством ее народа. Чиновник выразил надежду на скорейшее наступление мира в стране. Также он пожелал нашей сборной успехов в матчах плей-офф отбора на Евро-2024.

Напомним, ранее Чеферин желал удачи соперникам Украины, сборным Италии и Боснии и Герцеговины.

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Александер Чеферин УЕФА Владимир Зеленский российско-украинская война сборная Украины по футболу
Источник УЕФА
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Микола Захарченко
Просив не чіпати Павелку ?
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+2
contr
Клоун подзвонив клоуну 😫
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0
Макс Максов
Цікаво виходу на Євро побажав?
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0
osokor
Один блазень порозмовляв з іншим! А нам що з того?
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-2
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AndiM
Біба і боба ...
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-2
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