ЧЕФЕРИН: «Италия должна пройти квалификацию Евро-2024, иначе катастрофа»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что сборная Италии очень нужна в финальной части Евро-2024 и хочет, чтобы итальянцы обыграли команду Украины.

«Италия должна пройти квалификацию Евро-2024, иначе была бы катастрофа. Италия слишком важна. Думаю, что Италия выиграет у Украины», – сказал Чеферин.

Напомним, что сборные Украины и Италии сыграют в заключительном туре квалификации Евро-2024 в понедельник, 20 ноября, в немецком Леверкузене.