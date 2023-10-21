Чемпионат Европы21 октября 2023, 13:57 |
549
5
ЧЕФЕРИН: «Италия должна пройти квалификацию Евро-2024, иначе катастрофа»
Президент УЕФА хочет, чтобы сборная Италии обыграла команду Украины
21 октября 2023, 13:57 |
549
5
Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что сборная Италии очень нужна в финальной части Евро-2024 и хочет, чтобы итальянцы обыграли команду Украины.
«Италия должна пройти квалификацию Евро-2024, иначе была бы катастрофа. Италия слишком важна. Думаю, что Италия выиграет у Украины», – сказал Чеферин.
Напомним, что сборные Украины и Италии сыграют в заключительном туре квалификации Евро-2024 в понедельник, 20 ноября, в немецком Леверкузене.
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Комментарии 5
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Что и требовалось доказать. Уже все решено. Уки!
Сука теперь точно судья будет заряженный
оце так професіоналізм. Пропоную переобрати його на наступний термін прямо зараз і без виборів. Інакше катастрофа
как был "нехарошим человеком" так и остался. Как ему доверили руководить? Подстилка пуйловская.
Пропоную Чеферіну назвати свої улюблені команди, щоби звільнити їх від відборів. гроші керують світом. і ця людина розповідає нам про спорт поза політикою і що вона дуже підтримує Україну.
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