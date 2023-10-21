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  4. ЧЕФЕРИН: «Италия должна пройти квалификацию Евро-2024, иначе катастрофа»
Чемпионат Европы
21 октября 2023, 13:57 |
549
5

ЧЕФЕРИН: «Италия должна пройти квалификацию Евро-2024, иначе катастрофа»

Президент УЕФА хочет, чтобы сборная Италии обыграла команду Украины

21 октября 2023, 13:57 |
549
5
ЧЕФЕРИН: «Италия должна пройти квалификацию Евро-2024, иначе катастрофа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что сборная Италии очень нужна в финальной части Евро-2024 и хочет, чтобы итальянцы обыграли команду Украины.

«Италия должна пройти квалификацию Евро-2024, иначе была бы катастрофа. Италия слишком важна. Думаю, что Италия выиграет у Украины», – сказал Чеферин.

Напомним, что сборные Украины и Италии сыграют в заключительном туре квалификации Евро-2024 в понедельник, 20 ноября, в немецком Леверкузене.

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Александер Чеферин УЕФА Евро-2024 сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу
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Карабас Барабас
Что и требовалось доказать. Уже все решено. Уки!
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+2
Юрий Щербань
Сука теперь точно судья будет заряженный
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+1
Oss
оце так професіоналізм. Пропоную переобрати його на наступний термін прямо зараз і без виборів. Інакше катастрофа
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+1
Sashko57
как был "нехарошим человеком" так и остался. Как ему доверили руководить? Подстилка пуйловская.
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+1
didin87
Пропоную Чеферіну назвати свої улюблені команди, щоби звільнити їх від відборів. гроші керують світом. і ця людина розповідає нам про спорт поза політикою і що вона дуже підтримує Україну.
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0
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