Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»

Президент УЕФА Александер Чеферин 19 ноября во время посещения матча отбора Евро-2024 между командами Сербии и Болгарии (2:2) высказался о перспективах балканских сборных, в том числе и команды Боснии и Герцеговины, которая 23 ноября по результатам жеребьевки стала следующим соперником Украины в стыковых матчах.

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«Я рад, что три сборные из этого региона близки к тому, чтобы попасть на чемпионат Европы. Сербия, Хорватия и Словения. Я бы хотел, чтобы Босния и Герцеговина и Северная Македония также попали на чемпионат, но у них нет шансов [напрямую]. У Боснии и Герцеговины есть выход в плей-офф, но то, как они играют... Я бы, конечно, хотел, чтобы как можно больше сборных из этого региона попали на чемпионат Европы» – заявил тогда Чеферин.

Отметим, что за месяц до ключевого матча между Украиной и Италией Чеферин заявил, что «Италия должна пройти квалификацию Евро-2024, иначе была бы катастрофа». В компенсированное время матча при счете 0:0 арбитры не поставили в ворота итальянцев пенальти за фол на Михаиле Мудрике. Украине нужна была победа, итальянцев устраивала ничья.