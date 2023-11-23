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Чемпионат Европы
23 ноября 2023, 15:17 | Обновлено 23 ноября 2023, 15:26
3322
15

Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»

Четыре дня назад Александер Чеферин снова сделал интересное заявление

23 ноября 2023, 15:17 | Обновлено 23 ноября 2023, 15:26
3322
15
Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»
UEFA. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин 19 ноября во время посещения матча отбора Евро-2024 между командами Сербии и Болгарии (2:2) высказался о перспективах балканских сборных, в том числе и команды Боснии и Герцеговины, которая 23 ноября по результатам жеребьевки стала следующим соперником Украины в стыковых матчах.

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«Я рад, что три сборные из этого региона близки к тому, чтобы попасть на чемпионат Европы. Сербия, Хорватия и Словения. Я бы хотел, чтобы Босния и Герцеговина и Северная Македония также попали на чемпионат, но у них нет шансов [напрямую]. У Боснии и Герцеговины есть выход в плей-офф, но то, как они играют... Я бы, конечно, хотел, чтобы как можно больше сборных из этого региона попали на чемпионат Европы» – заявил тогда Чеферин.

Отметим, что за месяц до ключевого матча между Украиной и Италией Чеферин заявил, что «Италия должна пройти квалификацию Евро-2024, иначе была бы катастрофа». В компенсированное время матча при счете 0:0 арбитры не поставили в ворота итальянцев пенальти за фол на Михаиле Мудрике. Украине нужна была победа, итальянцев устраивала ничья.

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Источник Sarajevo Times
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Комментарии 16
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MrStepanovM .
підар
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+4
CheMP
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+1
BekXan
А федерація мовчки морду в тряпочку.
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+1
Лига конференций без динамо
Чефир п_др 
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+1
ZANREGENT1993
Нашим нужно забивать с игры и не тянуть до добавленного времени
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0
DK1961
То, что он - сволочь (если не сказать больше) давно понятно. Вопрос в другом: ОПГ УАФ опять это все ПРОГЛОТИТ!?!
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0
Бензар Євген
То може б йому одразу список опублічити було ще до початку відбіркового циклу своїх уподобань та любимих збірних? Яка хитропопа істота.
Ответить
0
Бензар Євген
Знову надає лівацький інструктаж суддям. Береги поплутав зовсім недопалок чи страх зовсім втратив?
Ответить
0
0665826283
футбол поза політикою !?
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0
Вася Пупкин
Та він заї.ав вже))
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0
ZANREGENT1993
Сука... Опять что мутить будет
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0
Vladdal
Судді допоможуть. Вперше, чи що...
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0
KIPR ALECS
швейцария с технарём нам...потом лаос..потом италия.....ЕС с нами и за нас? нае-ло
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0
GloryUkraine
Бабавангамлять.
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0
contr
Даун 
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0
introvert
Не розганяйте зраду, тут, на відміну від заяви щодо Італії, притягнуто за вуха.
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-1
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