ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
Момент случился в добавленное арбитром время
В понедельник, 20 ноября, состоялся поединок отборочного турнира чемпионата Европы, в котором встретились сборные Украины и Италии. Матч прошел в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и завершился нулевой ничьей, которая вывела на Евро-2024 итальянцев.
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На 90+3 минуте вингер украинской команды Михаил Мудрик упал в штрафной итальянцев после контакта с защитником, но судья был в метре от эпизода и решил не назначать пенальти, VAR он также не просматривал.
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в момент с падением Мудрика
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P. S. Ще припущення, що це знов сказав "привіт" непризначений пенальті у 16-му турі минулого сезону у ворота ФК "Рух". Там теж і контакт був, і суддя поруч. Натомість гол, забитий з явного офсайду зарахувати не забув. То ж знов play-off, знов трапиться яка-небудь умовна "Греція", і наймовірніше, до побачення Євро-2024. Ось так воно можливо. А ви бажали чогось іншого?