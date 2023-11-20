ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика

В понедельник, 20 ноября, состоялся поединок отборочного турнира чемпионата Европы, в котором встретились сборные Украины и Италии. Матч прошел в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и завершился нулевой ничьей, которая вывела на Евро-2024 итальянцев.

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На 90+3 минуте вингер украинской команды Михаил Мудрик упал в штрафной итальянцев после контакта с защитником, но судья был в метре от эпизода и решил не назначать пенальти, VAR он также не просматривал.

ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в момент с падением Мудрика