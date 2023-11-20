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  4. ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 23:52 | Обновлено 21 ноября 2023, 00:03
6891
15

ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика

Момент случился в добавленное арбитром время

20 ноября 2023, 23:52 | Обновлено 21 ноября 2023, 00:03
6891
15
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
MEGOGO.

В понедельник, 20 ноября, состоялся поединок отборочного турнира чемпионата Европы, в котором встретились сборные Украины и Италии. Матч прошел в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и завершился нулевой ничьей, которая вывела на Евро-2024 итальянцев.

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На 90+3 минуте вингер украинской команды Михаил Мудрик упал в штрафной итальянцев после контакта с защитником, но судья был в метре от эпизода и решил не назначать пенальти, VAR он также не просматривал.

ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в момент с падением Мудрика

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Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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Dfbj
В наші ворота 100 % було б пенальті а так навіть вар недивився бо знав що контакт був...
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+14
Женя Матийчук
контакт був це видно на повторі
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+9
fifa2020
Надіюсь, наші клоуни з УАФ - офіційно подякують за таке "чесне" суддівство Чеферіна! 
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+9
Показать Скрыть 3 ответа
MrStepanovM .
чистий пеналь . Чифєрін і репутація Мудрика зіграли на користь італійців
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+7
Показать Скрыть 4 ответа
KIPR ALECS
Лаос теперь этот м..удак  испанский стыд
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+2
Микола Захарченко
Розуміємо , що сказав Чебурін , розуміємо , що можливо був , можливо малював , але ЧОМУ НАВІТЬ НЕ ПОДИВИТИСЯ ВАР ???
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+1
andre_lui
Маргелет
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0
Dmytro11q
Це вітання суддівству у нашій любій та обожнюваній УПЛ. Скільки роздано липових червоних карток, зараховано м'ячів, забитих з явним порушення правил, скільки гравців, замість уникнути небезпечного епізоду, йдуть на зароблення фолу, а в підсумку не отримують навіть жовтої за симуляцію. От і маємо. Такі футбольні реалії. Як наші судять у нас, на внутрішній арені, так це і відбивається на збірній. Прохання, якщо в вас немає чого відповісти розумного, просто проігноруйте коментар. Прибережіть свою експресію. Вона зайвою не буває. Окрім того, це ваша особиста справа, якщо ви тут з чимось не згодні. 
P. S. Ще припущення, що це знов сказав "привіт" непризначений пенальті у 16-му турі минулого сезону у ворота ФК "Рух". Там теж і контакт був, і суддя поруч. Натомість гол, забитий з явного офсайду зарахувати не забув. То ж знов play-off, знов трапиться яка-небудь умовна "Греція", і наймовірніше, до побачення Євро-2024. Ось так воно можливо. А ви бажали чогось іншого?
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-1
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