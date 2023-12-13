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Лига Чемпионов
Антверпен
13.12.2023 22:00 – FT 3 : 2
Барселона
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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:07
525
7

Что с Блауграной? Антверпен сенсационно вырвал победу у Барселоны на 90+2-й

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу бельгийской команды

13 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:07
525
7
Что с Блауграной? Антверпен сенсационно вырвал победу у Барселоны на 90+2-й
Getty Images/Global Images Ukraine

13 декабря состоялся последний матч 6-го тура Лиги чемпионов в группе H между командами «Антверпен» и «Барселона». Игра завершилась сенсационной победой бельгийской команды со счетом 3:2.

Счет в поединке был открыт уже на 2-й минуте благодаря голу Артура Вермеерена. На 35-й Ферран Торрес забил ответный мяч.

На старте второго тайма Винсенрт Янссен (56) оформил второй гол в ворота каталонцев.

На 90+1-й Марк Гуи сравнял счет, однако хозяевам все-таки удалось вырвать победу благодаря мячу Джорджа Иленихена (90+2).

Для «Антверпена» это первые очки в кварте H за 6 матчей. «Барселона» завершила групповой этап на первой строчке с 12 пунктами.

Лига чемпионов. 13 декабря

Группа H. 6-й тур

Антверпен – Барселона – 3:2

Голы: Вермеерен, 2, Янссен, 56, Иленихена, 90+2 – Торрес, 35, Гуи, 90+1

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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New Zealander
 А нічого з ними. Просто Антверпен сильна команда. Це була група смерті у Шахтаря і те що Шахтарю вдалося в ній набрати 9 очок - справжній героїзм
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+1
avk2307
Нічого сенсаційного. Барса в цьому сезоні може програти кому завгодно. Не тільки Антверпену
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+1
December 32
No To Co?  У них 2 победы на Драконами.)
Ответить
0
nivavn
А шо, на кантору їм нізя пограти?...
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0
FunnyCat_____
валяли дурака и не настроились на слабых соперников в группе
Барса только  в лице Порту видела для себя соперника 
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-1
Fitness.sports
Так же как Шахтёр, ничего нового. Барсу обыгрывают не мотивированую
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-1
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