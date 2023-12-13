Что с Блауграной? Антверпен сенсационно вырвал победу у Барселоны на 90+2-й
Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу бельгийской команды
13 декабря состоялся последний матч 6-го тура Лиги чемпионов в группе H между командами «Антверпен» и «Барселона». Игра завершилась сенсационной победой бельгийской команды со счетом 3:2.
Счет в поединке был открыт уже на 2-й минуте благодаря голу Артура Вермеерена. На 35-й Ферран Торрес забил ответный мяч.
На старте второго тайма Винсенрт Янссен (56) оформил второй гол в ворота каталонцев.
На 90+1-й Марк Гуи сравнял счет, однако хозяевам все-таки удалось вырвать победу благодаря мячу Джорджа Иленихена (90+2).
Для «Антверпена» это первые очки в кварте H за 6 матчей. «Барселона» завершила групповой этап на первой строчке с 12 пунктами.
Лига чемпионов. 13 декабря
Группа H. 6-й тур
Антверпен – Барселона – 3:2
Голы: Вермеерен, 2, Янссен, 56, Иленихена, 90+2 – Торрес, 35, Гуи, 90+1
Full Time #AntwerpBarça pic.twitter.com/uxmL1OBsUG— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 13, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Реал» на выезде обыграл «Унион Берлин» и набрал 18 очков из 18 возможных
Александр отметил, что остался в Украине, когда многие убегали после начала войны
Барса только в лице Порту видела для себя соперника