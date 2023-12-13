Что с Блауграной? Антверпен сенсационно вырвал победу у Барселоны на 90+2-й

13 декабря состоялся последний матч 6-го тура Лиги чемпионов в группе H между командами «Антверпен» и «Барселона». Игра завершилась сенсационной победой бельгийской команды со счетом 3:2.

Счет в поединке был открыт уже на 2-й минуте благодаря голу Артура Вермеерена. На 35-й Ферран Торрес забил ответный мяч.

На старте второго тайма Винсенрт Янссен (56) оформил второй гол в ворота каталонцев.

На 90+1-й Марк Гуи сравнял счет, однако хозяевам все-таки удалось вырвать победу благодаря мячу Джорджа Иленихена (90+2).

Для «Антверпена» это первые очки в кварте H за 6 матчей. «Барселона» завершила групповой этап на первой строчке с 12 пунктами.

Лига чемпионов. 13 декабря

Группа H. 6-й тур

Антверпен – Барселона – 3:2

Голы: Вермеерен, 2, Янссен, 56, Иленихена, 90+2 – Торрес, 35, Гуи, 90+1