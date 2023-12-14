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Лига Чемпионов
Антверпен
13.12.2023 22:00 – FT 3 : 2
Барселона
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Лига чемпионов
14 декабря 2023, 01:59 |
238
0

Антверпен – Барселона – 3:2. Два мяча в компенсированное время. Видео голов

Смотрите видеообзор матча последнего 6-го тура ЛЧ в группе H

14 декабря 2023, 01:59 |
238
0
Антверпен – Барселона – 3:2. Два мяча в компенсированное время. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

13 декабря состоялся последний матч 6-го тура Лиги чемпионов в группе H между командами «Антверпен» и «Барселона». Игра завершилась сенсационной победой бельгийской команды со счетом 3:2.

Для «Антверпена» это первые очки в квартете H за 6 матчей. «Барселона» завершила групповой этап на первой строчке с 12 пунктами.

Лига чемпионов. 13 декабря

Группа H. 6-й тур

Антверпен – Барселона – 3:2

Голы: Вермеерен, 2, Янссен, 56, Иленихена, 90+2 – Торрес, 35, Гуи, 90+1

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Джордж Иленихена (Антверпен).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Гию (Барселона).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Винсент Янссен (Антверпен).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Вермерен (Антверпен).
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Антверпен Барселона видео голов и обзор Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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