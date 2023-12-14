Антверпен – Барселона – 3:2. Два мяча в компенсированное время. Видео голов
Смотрите видеообзор матча последнего 6-го тура ЛЧ в группе H
13 декабря состоялся последний матч 6-го тура Лиги чемпионов в группе H между командами «Антверпен» и «Барселона». Игра завершилась сенсационной победой бельгийской команды со счетом 3:2.
Для «Антверпена» это первые очки в квартете H за 6 матчей. «Барселона» завершила групповой этап на первой строчке с 12 пунктами.
Лига чемпионов. 13 декабря
Группа H. 6-й тур
Антверпен – Барселона – 3:2
Голы: Вермеерен, 2, Янссен, 56, Иленихена, 90+2 – Торрес, 35, Гуи, 90+1
Видео голов и обзор матча:
События матча
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