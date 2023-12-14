13 декабря состоялся последний матч 6-го тура Лиги чемпионов в группе H между командами «Антверпен» и «Барселона». Игра завершилась сенсационной победой бельгийской команды со счетом 3:2.

Для «Антверпена» это первые очки в квартете H за 6 матчей. «Барселона» завершила групповой этап на первой строчке с 12 пунктами.

Лига чемпионов. 13 декабря

Группа H. 6-й тур

Антверпен – Барселона – 3:2

Голы: Вермеерен, 2, Янссен, 56, Иленихена, 90+2 – Торрес, 35, Гуи, 90+1

Видео голов и обзор матча: