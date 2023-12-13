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13.12.2023 22:00 - : -
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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 03:21 |
23
0

Антверпен – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 13 декабря в 22:00 по Киеву

13 декабря 2023, 03:21 |
23
0
Антверпен – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

13 декабря на «Босейль» пройдет матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором «Антверпен» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Антверпен

Клуб перед началом прошлого сезона получил очередного главного тренера, ван Боммела. Тот, пожалуй, даже превзошел любые ожидания, оформив с великими старыми золотой дубль. Сейчас, кстати, Марк со своими подопечными и близко не повторяет тех результатов. Суперкубок не без труда выиграно, но в Жупилер-Лиге команда сейчас даже не в топ-3, а от лидера, Юниона, и вовсе отстает более чем на десяток очков. Очевидно, что этот сезон запомнится дебютом в Лиге чемпионов. Правда, там все успехи ограничивается победами над АЕКом в квалификации. В группе не получилось ни разу даже за очко зацепиться, и даже с Шахтером дома проиграли, хотя после первого тайма вели 2-0. Остается только мотивация хлопнуть дверью, хотя бы на уровне не закончить с 6-ю поражениями в 6 поединках.

Барселона

Команда в прошлом сезоне смогла вернуть себе титулы. И не только в Суперкубке, который все же котируется разве что на уровне на безрыбье - весной комфортно оформили победу и в Примере. Но сейчас подопечные Хави уж очень много очков теряют, и пока что спорят с недавно обыгранным Атлетико за 3-е место, отстав не только от мадридского Реала, но и от соседней Жироны. Зато в Лиге чемпионов после пары позорных вылетов после группового этапа вышли из группы. Снова не обошлось без осечки, сине-гранатовые проиграли донецкому Шахтеру. Но, победив повторно Порту, досрочно оформили не только выход в 1/8 финала, но и обеспечили себе итоговое 1-е место.

Статистика личных встреч

В сентябре команды сыграли впервые сыграли между собой, и тогда ван Боммел проиграл клубу, за который не особенно успешно играл, со счетом 0-5.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Антверпен так и не сможет зацепиться за очки. Но и Барселоне нет смысла тратить силы, так что остановимся на варианте с тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,87).

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Антверпен Барселона Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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