Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?

10 декабря состоялся матч 16-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ирисок».

По информации британского издания Givemesport главный тренер «аристократов» Маурисио Почеттино остался недоволен действиями украинского вингера Михаила Мудрика, из-за горчичника, который он получил за неспортивное поведение.

«Почеттино не выглядел особенно счастливым, он был взбешен из-за этого предупреждения, потому что около недели назад он посадил команду и показал видео всех их бессмысленных желтых карточек, которые они получили в этом сезоне. Они были первыми в лиге по желтым карточкам в течение довольно продолжительного времени.

Мудрик явно не слушал, и я не думаю, что это понравится менеджеру. Он только начал набирать форму в последние недели, но, кажется, ему опять немного тяжело», – сообщается в издании.

Ранее бывший игрок «Челси» предположил, когда лондонцам придется продать Мудрика.