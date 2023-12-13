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  4. Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
Англия
13 декабря 2023, 21:15 |
6583
12

Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?

Украинец не придерживался указания главного тренера

13 декабря 2023, 21:15 |
6583
12
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Почеттино и Мудрик

10 декабря состоялся матч 16-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ирисок».

По информации британского издания Givemesport главный тренер «аристократов» Маурисио Почеттино остался недоволен действиями украинского вингера Михаила Мудрика, из-за горчичника, который он получил за неспортивное поведение.

«Почеттино не выглядел особенно счастливым, он был взбешен из-за этого предупреждения, потому что около недели назад он посадил команду и показал видео всех их бессмысленных желтых карточек, которые они получили в этом сезоне. Они были первыми в лиге по желтым карточкам в течение довольно продолжительного времени.

Мудрик явно не слушал, и я не думаю, что это понравится менеджеру. Он только начал набирать форму в последние недели, но, кажется, ему опять немного тяжело», – сообщается в издании.

Ранее бывший игрок «Челси» предположил, когда лондонцам придется продать Мудрика.

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Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу предупреждение (желтая карточка)
Источник Give me Sport
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Комментарии 12
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BekXan
Ніяких важко вже не може бути.Досить бігати спринтером  без передач і логіки.
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+6
Gargantua
фото какая то гомосятина
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+3
⬆️
Что за манера гладить ручками мужиков.  Так можно и в глаз получить.)
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+1
Максим Колісник
Фізичний потенціал у нього супер, головне щоб в голові додалося, тоді заграє
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0
contr
Почетіно хотів його поцьомати 😫
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0
Tasha19
Новина придумана з нічого.
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0
AndiM
Тю, а я думав він знову почав бігати по тренажерних залах і знімати на телефон як у мужиків труси спадають.
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-1
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Алекс 122
Типа такой важный игрок .все равно зимой куда то скинут.Для апл он ноль 
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-1
NoMad
Нічого, чемпіоншип вже чекає
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-1
KirTheKing
а почему никто не пишет, что почеттино розлютив Мишаню ??!!
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-3
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