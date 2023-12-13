Идеальный результат. Ман Сити завершил группу ЛЧ шестой победой

Завершился групповой турнир Лиги чемпионов в группе G. Большой интриги в квартете не было, так как Манчестер Сити и Лейпциг заранее гарантировали себе плей-офф.

В последней встрече команда Хосепа Гвардиолы резервным составом обыграла Црвену Звезду 3:2 и финишировала с 18 очками по итогам шести матчей.

Лейпциг завершил группу победой над Янг Бойз с результатом 2:1. Немцы вышли дальше со второй позиции, а швейцарская команда отправляется в Лигу Европы.

Лига чемпионов. Группа G

Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3

Голы: Хванг, 76, Катаи, 90+1 - Хэмилтон, 19, Бобб, 62, Филлипс, 85 (с пен)

Црвена: Глейзер, Джиджа, Спайич (Родич, 65), Драгович, Неделькович (Кабич, 78), Михайлович, Хванг, Канга (Катаи, 57), Букари, Олаинка (Лучич, 57), Ндиайе (Миятович, 57)

МС: Ортега, Льюис, Стоунз (Аке, 86), Аканджи, Гомес, Ковачич (Сусохо, 76), Филлипс, Хэмилтон, Нунес (Бернарду, 83), Грилиш (Фоден, 46), Бобб

Лейпциг - Янг Бойз 2:1

Голы: Шешко, 51, Форсберг, 56 - Колли, 53

Лейпциг: Гулачи, Хенрихс, Симакан (Клостерманн, 59), Лукеба (Шлагер, 80), Ленц, Сейвалд, Кампл, Карвальо, Форсберг (Симонс, 74), Шешко (Вернер, 74), Поульсен (Опенда, 74)

Янг Бойз: фон Баллмоос, Янко, Аменда, Люстенбергер, Гарсия, Лаупер (Лакоми, 70), Ниассе, Колли (Рудхани, 82), Угринчич (Малес, 70), Нсаме (Ганвоула, 62), Элиа (Монтейро, 62)