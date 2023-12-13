Завершился групповой турнир Лиги чемпионов в группе G. В последней встрече «Манчестер Сити» резервным составом обыграла «Црвену Звезду» 3:2 и финишировал с 18 очками по итогам шести матчей.

Лига чемпионов. Группа G

Црвена Звезда – Манчестер Сити – 2:3

Голы: Хванг, 76, Катаи, 90+1 – Хэмилтон, 19, Бобб, 62, Филлипс, 85 (с пенальти)

Видеообзор матча