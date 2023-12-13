Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Црвена Звезда – Ман Сити – 2:3. Очередная победа горожан в ЛЧ. Видео голов
Лига Чемпионов
Црвена Звезда
13.12.2023 19:45 – FT 2 : 3
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
13 декабря 2023, 23:23 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:14
172
0

Црвена Звезда – Ман Сити – 2:3. Очередная победа горожан в ЛЧ. Видео голов

Смотрите обзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

13 декабря 2023, 23:23 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:14
172
0
Црвена Звезда – Ман Сити – 2:3. Очередная победа горожан в ЛЧ. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

Завершился групповой турнир Лиги чемпионов в группе G. В последней встрече «Манчестер Сити» резервным составом обыграла «Црвену Звезду» 3:2 и финишировал с 18 очками по итогам шести матчей.

Лига чемпионов. Группа G

Црвена Звезда – Манчестер Сити – 2:3

Голы: Хванг, 76, Катаи, 90+1 – Хэмилтон, 19, Бобб, 62, Филлипс, 85 (с пенальти)

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Александар Катаи (Црвена Звезда).
85’
ГОЛ ! С пенальти забил Калвин Филлипс (Манчестер Сити).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Хван Ин Бём (Црвена Звезда).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Бобб (Манчестер Сити).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Мика Хэмилтон (Манчестер Сити).
По теме:
Что с Блауграной? Антверпен сенсационно вырвал победу у Барселоны на 90+2-й
Боруссия Д и ПСЖ вышли в плей-офф ЛЧ, Милан оставил Ньюкасл без евровесны
ВИДЕО. Эгиналдо забил за Шахтер в конце матча ЛЧ против Порту
Црвена Звезда Манчестер Сити видео голов и обзор Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Порту – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 13 декабря 2023, 23:05 0
Порту – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Порту – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
Футбол | 13 декабря 2023, 17:59 9
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил

Александр отметил, что остался в Украине, когда многие убегали после начала войны

АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
Футбол | 13.12.2023, 06:27
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
Шахтер, если обыграет Порту, получит большие шансы на участие в КЧМ-2025
Футбол | 13.12.2023, 18:35
Шахтер, если обыграет Порту, получит большие шансы на участие в КЧМ-2025
Шахтер, если обыграет Порту, получит большие шансы на участие в КЧМ-2025
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
Футбол | 13.12.2023, 19:12
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суркис возвращается на исходную, или Клуб динамовских сердец версии 2.0
Суркис возвращается на исходную, или Клуб динамовских сердец версии 2.0
12.12.2023, 13:49 105
Футбол
Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
12.12.2023, 10:18 11
Футбол
Будут компенсации. Киевстар сообщил, когда ждать восстановления связи
Будут компенсации. Киевстар сообщил, когда ждать восстановления связи
13.12.2023, 04:40
Война
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
13.12.2023, 03:50
Футбол
С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ
С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ
12.12.2023, 13:41 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Месси сыграет с Роналду. Названа дата матча с участием Кривцова
ОФИЦИАЛЬНО. Месси сыграет с Роналду. Названа дата матча с участием Кривцова
12.12.2023, 07:30 1
Футбол
Украина U-20 играет на молодежном ЧМ. Календарь матчей (обновляется)
Украина U-20 играет на молодежном ЧМ. Календарь матчей (обновляется)
13.12.2023, 20:15 1
Хоккей
Ди Мария забил гол прямым ударом с углового в матче Лиги чемпионов
Ди Мария забил гол прямым ударом с углового в матче Лиги чемпионов
12.12.2023, 23:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем