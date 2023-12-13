13.12.2023 19:45 – FT 2 : 3
Лига чемпионов13 декабря 2023, 23:23 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:14
172
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Црвена Звезда – Ман Сити – 2:3. Очередная победа горожан в ЛЧ. Видео голов
Смотрите обзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов
13 декабря 2023, 23:23 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:14
172
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Завершился групповой турнир Лиги чемпионов в группе G. В последней встрече «Манчестер Сити» резервным составом обыграла «Црвену Звезду» 3:2 и финишировал с 18 очками по итогам шести матчей.
Лига чемпионов. Группа G
Црвена Звезда – Манчестер Сити – 2:3
Голы: Хванг, 76, Катаи, 90+1 – Хэмилтон, 19, Бобб, 62, Филлипс, 85 (с пенальти)
Видеообзор матча
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Александар Катаи (Црвена Звезда).
85’
ГОЛ ! С пенальти забил Калвин Филлипс (Манчестер Сити).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Хван Ин Бём (Црвена Звезда).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Бобб (Манчестер Сити).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Мика Хэмилтон (Манчестер Сити).
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