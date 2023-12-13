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Молодежные турниры
13 декабря 2023, 18:30 |
3078
2

Шахтер U-19 завершил групповой этап Юношеской лиги УЕФА. Финальная таблица

В плей-офф вышли Порту и Барселона

13 декабря 2023, 18:30 |
3078
2
Шахтер U-19 завершил групповой этап Юношеской лиги УЕФА. Финальная таблица
ФК Шахтер

Шахтер U-19 в последнем матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА сыграл против Порту U-19. Для украинской команды игра турнирного значения не имела.

Команда Алексея Белика уступила со счетом 0:2 и завершила группу на третьем месте с 6 набранными пунктами. Дальше вышли Порту и Барселона, набравшие по 15 пунктов.

Юношеская лига УЕФА. Группа H

Порту U-19 – Шахтер U-19 2:0
Голы: Канде, 47, Мора, 62

Шахтер: Барченко, Дрозд, Данковский (Шелекета, 69), Башмарин, Огарков, Лосенко, Ющенко, Сметана (Янович, 69), Цуканов (Кострица, 79), Ломага (Трифаненко, 51), Савин (Демченко, 46)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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AndiM
А чого в заголовку скромно промовчали про рахунок зустрічі?
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+2
avk2307
Не те що рахунок, а і результат групового етапу для Шахтаря в заголовку не назвали.
Зазвичай то пишуть
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0
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