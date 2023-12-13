Шахтер U-19 завершил групповой этап Юношеской лиги УЕФА. Финальная таблица
В плей-офф вышли Порту и Барселона
Шахтер U-19 в последнем матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА сыграл против Порту U-19. Для украинской команды игра турнирного значения не имела.
Команда Алексея Белика уступила со счетом 0:2 и завершила группу на третьем месте с 6 набранными пунктами. Дальше вышли Порту и Барселона, набравшие по 15 пунктов.
Юношеская лига УЕФА. Группа H
Порту U-19 – Шахтер U-19 2:0
Голы: Канде, 47, Мора, 62
Шахтер: Барченко, Дрозд, Данковский (Шелекета, 69), Башмарин, Огарков, Лосенко, Ющенко, Сметана (Янович, 69), Цуканов (Кострица, 79), Ломага (Трифаненко, 51), Савин (Демченко, 46)
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