Болельщики вернутся на трибуны. Минмолодьспорта разработало особый план

Министерство молодежи и спорта Украины разработало дополнительные меры по допуску зрителей на трибуны спортивных соревнований с соблюдением условий безопасности. Такие мероприятия разработаны в соответствии с протокольным решением заседания Кабинета Министров Украины от 1 декабря 2023 года N133.

Глава Минмолодьспорта Матвей Бидный проинформировал, что предлагаемые мероприятия помогут всем участникам чувствовать себя безопаснее и наслаждаться энергией соревнований:

«Ни одна телетрансляция не заменит эмоции стадиона, но нашим приоритетом была и будет безопасность зрителей. Мы очень ответственно подошли к разработке мероприятий совместно с структурами безопасности. Мы должны вернуть водоворот эмоций на стадионы так же, как в свое время вернули зрителей в кинотеатры и на концерты».

Согласно порядку проведения спортивных соревнований, предварительный осмотр места, на котором будут проходить соответствующие соревнования, будет осуществляться рабочей группой, в которую будут входить представители спортивной федерации, руководство спортивного сооружения, представители структурного подразделения молодежи и спорта ОВА с привлечением Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины.

В частности, Рабочая группа будет проводить предварительный осмотр защитного сооружения, которое может быть использовано как укрытие, на возможность размещения всех участников соревнований, находящегося на расстоянии не более 500 метров от места проведения мероприятия с учетом времени эвакуации до 10 минут пешим шагом, и с учетом условий передвижения лиц с инвалидностью

Также Рабочая группа будет определять количество лиц, которых сможет принять самое простое укрытие или защитное сооружение, с учетом количества спортсменов, тренеров, судей и специалистов, привлеченных к участию в соревнованиях, административному персоналу и предполагаемой численности зрителей. По результатам осмотра будет составлен соответствующий акт, в котором указан адрес и ориентировочное количество лиц, которых может вместить укрытие или сооружение, ориентировочное расстояние до укрытия.

Предполагается, что руководством спортивного сооружения должен быть разработан План действий на случай объявления воздушной тревоги, в частности, соответствия путей эвакуации утвержденным нормативам с учетом условий беспрепятственного доступа к укрытию лиц с инвалидностью. В Плане действий должны быть изложены поэтапные действия и меры, которые следует принять при этих обстоятельствах.

Схемы путей эвакуации должны быть помещены во всех доступных местах спортивного сооружения. Спортсмены, тренеры, судьи и другие специалисты, вовлеченные в проведение соревнований, в обязательном порядке должны пройти инструктаж и завизировать ознакомительную форму (приложение), что является неотъемлемой составляющей заявки на соревнование.

Дополнительные меры безопасности для организации и проведения в Украине соревнований со зрителями