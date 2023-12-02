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Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 14:35 | Обновлено 02 декабря 2023, 14:44
1747
0

Стало известно, когда украинские болельщики смогут вернуться на трибуны

1 декабря Кабмин поручил разработать порядок допуска зрителей на стадионы

02 декабря 2023, 14:35 | Обновлено 02 декабря 2023, 14:44
1747
0
Стало известно, когда украинские болельщики смогут вернуться на трибуны
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря Кабинет Министров Украины поручил разработать порядок допуска зрителей на трибуны с соблюдением условий безопасности.

Президент сборной журналистов по футболу Ольга Витак прокомментировала такое решение Кабмина и рассказала, когда фанаты смогу вернуться на стадионы:

«Немного футбольных новостей. Сегодня Правительство не только принимало кадровые решения, говорят чиновники «взялись» за футбол. А именно, после обращения журналистов, а Сборная журналистов Украины по футболу очень просила, и консультаций с УАФ, Правительство решили шагнуть к допуску болельщиков на трибуны!

Премьер поручил Минспорту, МВД и органам безопасности разработать порядок допуска зрителей на трибуны с соблюдением условий безопасности.

Решение, когда зрители смогут смотреть футбол вживую появится до конца года. По моей информации, это произойдет уже в новом сезоне, в частности, в марте 2024 года», – написала Витак в Facebook.

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Ольга Витак фанаты болельщики ультрас чемпионат Украины по футболу зрители Украинская Премьер-лига Министерство молодежи и спорта Кабинет министров Украины российско-украинская война
Источник Facebook
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