Стало известно, когда украинские болельщики смогут вернуться на трибуны

1 декабря Кабинет Министров Украины поручил разработать порядок допуска зрителей на трибуны с соблюдением условий безопасности.

Президент сборной журналистов по футболу Ольга Витак прокомментировала такое решение Кабмина и рассказала, когда фанаты смогу вернуться на стадионы:

«Немного футбольных новостей. Сегодня Правительство не только принимало кадровые решения, говорят чиновники «взялись» за футбол. А именно, после обращения журналистов, а Сборная журналистов Украины по футболу очень просила, и консультаций с УАФ, Правительство решили шагнуть к допуску болельщиков на трибуны!

Премьер поручил Минспорту, МВД и органам безопасности разработать порядок допуска зрителей на трибуны с соблюдением условий безопасности.

Решение, когда зрители смогут смотреть футбол вживую появится до конца года. По моей информации, это произойдет уже в новом сезоне, в частности, в марте 2024 года», – написала Витак в Facebook.