ОФИЦИАЛЬНО. В Кабмине создадут порядок допуска зрителей на стадионы

Официальный аккаунт Министерства молодежи и спорта в Facebook заявил, что Кабинет Министров Украины на заседании 1 декабря поручил разработать порядок допуска зрителей на трибуны с соблюдением условий безопасности.

Сейчас Минмолодьспорта, МВД, ведомства безопасности и областные военные администрации разрабатывают алгоритм, который сделает спортивные мероприятия доступными и максимально безопасными для зрителей.

Минмолодьспорта обращает внимание, что после согласования всех деталей для внедрения этого решения, Министерство отдельно объявит, когда зрители смогут вернуться на трибуны.

Глава Минмолодьспорта подчеркнул, что допуск зрителей на трибуны поможет развивать спортивную отрасль, улучшит финансовое состояние спортивных организаций и зарядит болельщиков эмоциями, которые можно получить только на стадионе.

«Возвращение болельщиков поможет стадионам и клубам снова быть финансово состоятельными, и ни одна телетрансляция полностью не заменяет эмоции стадиона. Но первоочередной вопрос для нас – безопасность зрителей и спортсменов», – отмечает Матвей Бедный.

Ранее КДК наказал 3 клуба УПЛ на 500 тыс. грн за проведение матчей со зрителями.