7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас

Уже через пару недель в европейском футболе откроется зимнее трансферное окно, когда клубы получат возможность покупать и регистрировать новичков с целью усиления составов посреди сезона и корректировки проблемных кадровых вопросов. Впрочем, для целого ряда клубов траты на трансферном рынке являются невероятной роскошью, и они предпочитают делать ставку на подписание более доступных футболистов – свободных агентов.

Давайте посмотрим, кто прямо сейчас входит в семерку самых ценных свободных агентов в футболе.

7. Санти Мина

Возраст: 28 лет

Гражданство: Испания

Крайний клуб: Сельта

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 2 млн евро

Getty Images. Cанти Мина

Испанец Санти Мина, способный сыграть как в центре, так и на флангах нападения, является воспитанником академии Сельты. В этом клубе футболист в феврале 2013-го в 17 с небольшим лет дебютировал в испанской Ла Лиге, где на текущий момент провел уже 268 матчей (63 гола, 25 ассистов). Основную часть поединков на этом уровне Мина отыграл за родную Сельту, а также четыре сезона провел в Валенсии, которая летом 2015 года заплатила за его трансфер 10 миллионов евро.

В 2019 году Санти вернулся в Сельту, где продолжал играть вплоть до лета минувшего года, когда был отдан в аренду саудовскому клубу Аль-Шабаб. За азиатов испанец сыграл 29 поединков, в которых отличился 6 забитыми мячами и 5 результативными передачами, а затем получил статус свободного агента, так как в Сельте решили расторгнуть с ним контракт.

Еще весной 2022 года Санти Мину обвинили в изнасиловании девушки, которое произошло летом 2017-го. Футболисту грозило 8 лет, но суд приговорил его к 4 годам заключения. На этот приговор Мина и его адвокаты подали апелляцию, что позволило футболисту не сесть в тюрьму и отправиться в Саудовскую Аравию. Сейчас Санти активно подыскивает себе новый клуб за пределами Испании, и адвокаты его жертвы настаивают, что тем самым Мина пытается затянуть процесс, избежать наказания, а со временем и как-то уйти от него вовсе.

6. Хосе Кампанья

Возраст: 30 лет

Гражданство: Испания

Крайний клуб: Леванте

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 2,5 млн евро

Getty Images. Хосе Кампанья

Свой футбольный путь Хосе Кампанья начинал в Севилье, а в 2011 и 2012 годах становился чемпионом Европы среди юниоров в составе сборной Испании U-19. В Ла Лиге Кампанья дебютировал, когда ему было 18 лет 2 месяца и 28 дней, и в какой-то момент этого центрального полузащитника считали невероятно талантливым и перспективным.

Но летом 2013-го Севилья согласилась отпустить Кампанью в Кристал Пэлас за 2 миллиона евро, и в целом «нервионцы» абсолютно не прогадали. Выйти на топ-уровень Хосе так и не посчастливилось. После Англии он поиграл еще за Нюрнберг, Сампдорию, Порту, а летом 2016 года окончательно вернулся в Испанию, став футболистом Леванте. В этой команде Кампанья был ключевым игроком, но достаточно часто испытывал проблемы со здоровьем. За семь лет на контракте в Леванте хавбек провел в лазарете 573 дня, что в конечном итоге и вынудило клуб отказаться от пролонгации сотрудничества с Кампаньей летом нынешнего года.

Сейчас Кампанья является одним из наиболее интересных свободных агентов на рынке, ему всего 30 лет, хотя некоторая предрасположенность игрока к травмам и вызывает у потенциальных работодателей опасения.

5. Элдер Кошта

Возраст: 29 лет

Гражданство: Ангола

Крайний клуб: Лидс

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 2,8 млн евро

Getty Images. Элдер Кошта

Играть в футбол Элдер Кошта начинал в академии Бенфики, а в январе 2017 года был продан в Вулверхэмптон за 15 миллионов евро. С тех пор карьера вингера была фактически неразрывно связана с английской Премьер-лигой (48 матчей, 4 гола, 5 ассистов) и Чемпионшипом (114 матчей, 19 голов, 20 ассистов). Летом 2020 года ангольский вингер за 17,7 миллионов евро перешел в Лидс, футболистом которого оставался вплоть до недавнего времени.

Последние два года Элдер Кошта провел в других клубах. Он на правах аренды выступал в Испании за Валенсию, а также в Саудовской Аравии – за Аль-Иттихад. Но летом анголец вернулся в Лидс, а в начале октября договорился с «павлинами» о досрочном расторжении контракта по взаимному согласию сторон. Собственно говоря, с тех пор Кошта и сидит в статусе свободного агента, изучая возможные варианты по трудоустройству.

Стоит отметить, что изначально в плане международной карьеры Элдер Кошта выступал за юношеские и молодежную сборные Португалии. В 2018 году вингер даже провел товарищеский матч в футболке национальной сборной Португалии, но уже в 2021-м принял решение выступать за Анголу, в рядах которой на его счету уже 11 поединков и 1 забитый мяч.

4. Анвар Эль-Гази

Возраст: 28 лет

Гражданство: Нидерланды

Крайний клуб: Майнц

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 3 млн евро

Getty Images. Анвар Эль-Гази

Анвар Эль-Гази родился и вырос в Нидерландах, хотя имеет марокканское происхождение. На профессиональном уровне этот вингер начал выступать в составе Аякса, а в январе 2017 года за 7 миллионов евро перешел в Лилль. Там нидерландец отыграл полтора сезона, после чего был арендован Астон Виллой, которая выкупила контракт Анвара летом 2019-го уже за 9 миллионов евро.

В августе минувшего года Эль-Гази за 2,5 миллиона евро вернулся в Нидерланды, где стал обладателем Кубка и Суперкубка страны вместе с ПСВ. Впрочем, уже в начале сентября нынешнего года стороны согласовали досрочное прекращение сотрудничества, и Эль-Гази какое-то время пребывал без клуба. Его сватали в Манчестер Юнайтед, но в реальности Анвар оказался в Майнце, за который успел сыграть всего 3 матча в рамках немецкой Бундеслиги.

3 ноября Майнц объявил о разрыве контракта с Эль-Гази. В немецком клубе мотивировали это решение тем, что вингер продемонстрировал неприемлемую для Майнца позицию по поддержке палестинских экстремистов и их действий на Ближнем Востоке. Собственно говоря, с тех пор Анвар снова сидит без клуба и пока непонятно, получит ли он еще какие-то интересные предложения из топовых европейских лиг, или же вынужден будет отправиться в условную Саудовскую Аравию.

3. Шека

Возраст: 29 лет

Гражданство: Португалия

Крайний клуб: Ренн

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 5 млн евро

Getty Images. Шека

Португальский опорник Шека в юности прошел неплохую школу, в частности, учился в академиях Пасуш де Феррейры и Валенсии. Первым известным клубом в его профессиональной карьере стала Брага, где Шека буквально возник из ниоткуда по ходу сезона-2016/17, а затем был арендован Лиллем и впоследствии выкуплен французским клубом летом 2017-го за 5 миллионов евро.

В составе «догов» Шека сыграл 144 матча (9 голов, 7 ассистов), и помог команде в 2021 году стать чемпионом Франции, а также выиграть Суперкубок страны. Впрочем, уже после завершения сезона-2021/22 Лилль решил не продлевать контракт с португальским опорником, и тот на несколько месяцев оказался свободным агентом.

Сезон-2022/23 Шека снова-таки провел во Франции, так как ему удалось в сентябре минувшего года согласовать контракт с Ренном, рассчитанный на 24 месяца. Но в стане бретонцев хавбек практически не играл (9 матчей) из-за серьезной травмы лодыжки, и минувшим летом стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества, после чего Шека никак не может найти себе новое место работы.

2. Джесси Лингард

Возраст: 30 лет

Гражданство: Англия

Крайний клуб: Ноттингем Форест

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 6 млн евро

Getty Images. Джесси Лингард

Атакующий полузащитник Джесси Лингард является воспитанником академии Манчестер Юнайтед. Ему удалось добраться до первой команды "красных дьяволов", с которой Лингард становился триумфатором Лиги Европы-2016/17, выигрывал Кубок Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок этой страны. Всего хавбек провел 232 матча (35 голов и 21 ассист) за Манчестер Юнайтед, однако летом минувшего года оказался абсолютно ненужным на Олд Траффорд и после истечения срока действия контракта ушел свободным агентом в Ноттингем Форест.

В стане "лесников" Лингард сыграл 17 матчей в рамках АПЛ-2022/23, однако после этого руководители Ноттингем Форест решили не продлевать сотрудничество с опытным футболистом, и сделать ставку на приглашение других исполнителей. По этой причине с лета нынешнего года Джесси, на счету которого 32 матча и 6 голов за национальную сборную Англии, пребывает без клуба и пока не имеет каких-либо реалистичных вариантов по трудоустройству уже в самое ближайшее время.

В сентябре в СМИ сообщалось, что Лингард ездил в Саудовскую Аравию, где несколько недель тренировался вместе с Аль-Иттифаком, но подписать контракт с этим клубом англичанину так и не удалось. По одной версии саудитам не хватило места в заявке, чтобы использовать Лингарда уже в текущем сезоне, по другой – Джесси запросил от боссов Аль-Иттифака слишком высокую зарплату, которую в клубе сочли несоизмеримой потенциальной пользе от этого футболиста.

1. Давид де Хеа

Возраст: 33 года

Гражданство: Испания

Крайний клуб: Манчестер Юнайтед

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 8 млн евро

Getty Images. Давид де Хеа

Голкипер Давид де Хеа, который является воспитанником академии мадридского Атлетико, провел в Манчестер Юнайтед 12 лет карьеры. Еще летом 2011 года «красные дьяволы», менеджером которых на тот момент еще являлся легендарный сэр Алекс Фергюсон, подписали де Хеа за 25 миллионов евро. Всего за Манчестер Юнайтед испанский кипер провел 545 поединков, становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу Европы, а также ряд менее значительных трофеев вроде Кубка и Суперкубка Англии.

Однако летом нынешнего года де Хеа все-таки не удалось договориться с Манчестер Юнайтед о продлении контракта. На место испанца клуб предпочел приобрести камерунца Андре Онана, за которого миланскому Интеру было заплачено чуть более 50 миллионов евро, а вот де Хеа покинул Олд Траффорд свободным агентом.

Удивительно, но почти полгода де Хеа остается безработным, хотя подписать и заявить свободного агента можно в любой момент и в любой футбольной лиге мира. Осенью сообщалось, что Давид может вернуться в Испанию, где интерес к нему приписывали Бетису. Затем появились слухи о возможном переезде де Хеа в Саудовскую Аравию, но этот трансфер не состоялся якобы из-за категорического неприятия подобного варианта со стороны супруги футболиста. В конечном итоге на горизонте возникло даже возможное завершение карьеры, хотя для 33-летнего де Хеа подобный исход, пожалуй, был бы абсолютной катастрофой в профессиональном плане.

Текст: meta.ua/sport