Мудрик – лучший в матче Эвертон – Челси по важному показателю для вингеров

10 декабря состоялся матч 16-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ирисок».

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. На 73-й он получил желтую карточку.

Мудрик в этой встрече создал 5 моментов по данным Mozo Football. Это больше, чем создала вся команда «Эвертона» сообща или любой другой футболист «Челси».

Также 22-летний украинец совершил больше всего удачных обводок среди всех футболистов, которые принимали участие в игре – 4 из 6.

Статистический портал WhoScored поставил Мудрику оценку в 6.89 баллов.

🇺🇦 Mykhailo Mudryk registered more chance creations (5) and registered more successful take-ons (4/6) than any other players for either Everton or Chelsea. Mudryk created more chances than the whole Everton side and still on losing side. #CFC #EVECHE #Chelsea pic.twitter.com/vAtuG4qCMM