Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Миколенко vs Мудрик, кто сыграл лучше? Известны оценки игры Эвертон – Челси
Англия
10 декабря 2023, 18:36 | Обновлено 10 декабря 2023, 18:45
4381
11

Миколенко vs Мудрик, кто сыграл лучше? Известны оценки игры Эвертон – Челси

Виталий выдал еще один топовый матч в АПЛ, Михаил на фоне своей команды был среди лучших

10 декабря 2023, 18:36 | Обновлено 10 декабря 2023, 18:45
4381
11
Миколенко vs Мудрик, кто сыграл лучше? Известны оценки игры Эвертон – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 10 декабря, состоялась встреча 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Челси».

Украинцы Виталий Миколенко и Михаил Мудрик вышли с первых минут, результативными действиями не отметились.

Миколенко традиционно был одним из лучших в своей команде и получил оценку 7.79 – самую высокую среди всех игроков матча.

Мудрик наиграл на желтую карточку за неспортивное поведение, его оценка – 6.89. К слову, одна из лучших среди всех игроков лондонского клуба.

Оценки за матч Эвертон – Челси от WhoScored

По теме:
«Снова топ-уровень». Миколенко признали лучшим в матче против Челси
Лутон Таун – Манчестер Сити – 1:2. Видео голов и обзор матча
«Я разочарован игрой». Тренер Челси просит трансферы в январе
Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Челси Эвертон - Челси
Источник WhoScored
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании
Футбол | 10 декабря 2023, 13:37 3
На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании
На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании

Испанскому голкиперу прогнозируют смену клуба

Украина финишировала в топ-10 женской эстафеты Кубка мира
Биатлон | 10 декабря 2023, 16:27 15
Украина финишировала в топ-10 женской эстафеты Кубка мира
Украина финишировала в топ-10 женской эстафеты Кубка мира

Не слишком удачное выступление украинок

Источник: английский топ-клуб интересуется Ильей Забарным
Футбол | 10.12.2023, 10:26
Источник: английский топ-клуб интересуется Ильей Забарным
Источник: английский топ-клуб интересуется Ильей Забарным
Антуан Гризманн. Краткое пособие о том, как войти дважды в одну реку
Футбол | 10.12.2023, 09:00
Антуан Гризманн. Краткое пособие о том, как войти дважды в одну реку
Антуан Гризманн. Краткое пособие о том, как войти дважды в одну реку
Интрига в Бундеслиге закручивается. Штутгарт остановил Байер
Футбол | 10.12.2023, 18:30
Интрига в Бундеслиге закручивается. Штутгарт остановил Байер
Интрига в Бундеслиге закручивается. Штутгарт остановил Байер
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pixelman
Цілком заслужено  
Ответить
+6
Burevestnik
не справедливо !!! 
Міша бігав і вперед, і назад, і навпаки, і по вертикальній діагоналі і горизонталі!!! 
а Віталька шо?  Ну прогнав кілька раз кудись якогось Палмера , Кукурелью та Стерлінга
Ответить
+5
Dfbj
Маємо 5 українців в АПЛ і всі вони зараз виконують дуже непогану роботу 
Ответить
+3
avk2307
Мудрик и вроде не плохо, но когда болельщики Челси, английские комментаторы и т.д. вспоминают за ценник в 70 млн, и сравнивают с Миколенко , то тут явный фаворит Виталий.
А с Мудриком его ценник требует игры соответствующей и решать моменты, а он нормально вроде сыграл, но ничего необычного не показал. Вопрос по цене возникает и вроде как он на свои деньги не играет же... Продали б за 20-25 и другой совсем спрос
Ответить
+3
pricolist
Миколенко, так топово грати взагалі законно? Михайло також сьогодні дуже старався, але партнери дуб дубом 
Ответить
+3
avk2307
А міг би і гол забити, арбітр йому трохи завадив першим на відскок прибігти.
Ответить
+3
Vitason
Так,все по ділу,Мудрик великий обсяг роботи зробив, багато забігань,небезпечних прострілів зробив у відборі гарно грав,загострював часто,ну а Миколенко всюди працював,рятував часто,теж дуже гарно попрацював,багато зробив відборів!!
Ответить
+2
umnuy2
а кайседо за 120 ....что это вообще за недоразумение
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Ад
а Кукуреку кращий в Челси7Я в шоці
Ответить
0
GloryUkraine
 Мудрик носиться як очманілий по полю, але попереду нього несеться його бажання і затуманює йому очі. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча
ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча
09.12.2023, 19:35 4
Футбол
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
10.12.2023, 10:00 9
Футбол
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
09.12.2023, 11:43
Футбол
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
09.12.2023, 18:17 5
Футбол
Барса заинтересована в трансфере 3 игроков Жироны. Среди них есть украинец
Барса заинтересована в трансфере 3 игроков Жироны. Среди них есть украинец
09.12.2023, 17:44
Футбол
У 18-кратной победительницы турниров «Большого шлема» рецидив рака
У 18-кратной победительницы турниров «Большого шлема» рецидив рака
09.12.2023, 14:17
Теннис
Золотая бутса. 4 бомбардира находятся в рейтинге выше Холанда и Мбаппе
Золотая бутса. 4 бомбардира находятся в рейтинге выше Холанда и Мбаппе
09.12.2023, 06:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем