Англия10 декабря 2023, 18:36 | Обновлено 10 декабря 2023, 18:45
4381
11
Миколенко vs Мудрик, кто сыграл лучше? Известны оценки игры Эвертон – Челси
Виталий выдал еще один топовый матч в АПЛ, Михаил на фоне своей команды был среди лучших
10 декабря 2023, 18:36 | Обновлено 10 декабря 2023, 18:45
4381
11
В воскресенье, 10 декабря, состоялась встреча 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Челси».
Украинцы Виталий Миколенко и Михаил Мудрик вышли с первых минут, результативными действиями не отметились.
Миколенко традиционно был одним из лучших в своей команде и получил оценку 7.79 – самую высокую среди всех игроков матча.
Мудрик наиграл на желтую карточку за неспортивное поведение, его оценка – 6.89. К слову, одна из лучших среди всех игроков лондонского клуба.
Оценки за матч Эвертон – Челси от WhoScored
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Міша бігав і вперед, і назад, і навпаки, і по вертикальній діагоналі і горизонталі!!!
а Віталька шо? Ну прогнав кілька раз кудись якогось Палмера , Кукурелью та Стерлінга
А с Мудриком его ценник требует игры соответствующей и решать моменты, а он нормально вроде сыграл, но ничего необычного не показал. Вопрос по цене возникает и вроде как он на свои деньги не играет же... Продали б за 20-25 и другой совсем спрос