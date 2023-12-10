В воскресенье, 10 декабря, состоялась встреча 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Челси».

Украинцы Виталий Миколенко и Михаил Мудрик вышли с первых минут, результативными действиями не отметились.

Миколенко традиционно был одним из лучших в своей команде и получил оценку 7.79 – самую высокую среди всех игроков матча.

Мудрик наиграл на желтую карточку за неспортивное поведение, его оценка – 6.89. К слову, одна из лучших среди всех игроков лондонского клуба.

Оценки за матч Эвертон – Челси от WhoScored