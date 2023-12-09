Монзуль придумала пенальти, Шевченко идет в президенты, рф допущена к ОИ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 8 декабря.

1A. На Порту без приключений. Шахтер уверенно одолел Верес

Команда Марино Пушича снова не пропустила в чемпионате Украины

1B. Испорченный подарок. Полесье и Днепр-1 сыграли вничью

Подопечные Юрия Максимова не смогли выиграть в день его рождения

2A. Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры, Шахтер почти догнал топ-3

У горняков есть 2 игры в запасе, а киевское «Динамо» провело на 4 матча меньше

2B. ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали

Катерина Монзуль совершила недопустимую ошибку

3A. Юве стал лидером Серии A. Гол Гатти принес Ювентусу победу над Наполи

В топ-3 чемпионата Италии входят: «Ювентус», «Интер» и «Милан»

3B. Бенфика потеряла важные очки во встрече с Фаренсе. Трубин сыграл весь матч

В Лиссабоне прошел поединок 13-го тура чемпионата Португалии

3C. Аль-Наср с голом и ассистом Роналду выиграл матч в Саудовской Аравии

7 декабря состоялись 4 матча 16-го тура национального чемпионата

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко выдвинут на пост президента УАФ

Исполком Киевского объединения ассоциаций футбола поддерживает кандидатуру

4B. Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ

Возможный будущий президент УАФ уже формирует свою команду

5A. Стало известно, какую сумму штрафа должно оплатить Динамо из-за Шовковского

7 декабря КДК УАФ оштрафовал киевский клуб

5B. Золотая бутса. 4 бомбардира находятся в рейтинге выше Холанда и Мбаппе

В топ-4 входят: Акор Адамс, Гарри Кейн, Амаль Пеллегрино, Серу Гирасси

6A. Определены соперники украинской сборной в отборе к Евро-2024 WU-19

Соперниками Украины WU-19 в группе А4 стали: Франция, Чехия, Норвегия

6B. Сборная Украины WU-17 узнала соперников в квалификации Евро-2024

Соперниками Украины WU-17 в группе А5 стали: Испания, Нидерланды, Турция

7. ОФИЦИАЛЬНО. МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде-2024

Представители стран-агрессоров смогут выступить в нейтральном статусе

8A. Разные уровни. Женская сборная Украины проиграла Нидерландам на ЧМ

Фаворитки без проблем одержали победу

8B. Ястремская вышла в 1/2 финала на турнире WTA 125 во Франции

Даяна оформила волевую победу в матче с американкой

9A. Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков

Стартовал второй этап Кубка мира

9B. Хохфильцен. Меркушина – в топ-25 спринта на Кубке мира

Юлия Джима также пробилась в очки

10. Альтернативная реальность без Шахтера. Топ-5 команд УПЛ по метрике xPoints

Небольшой блок аналитики перед последним туром чемпионата в 2023 году