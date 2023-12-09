Монзуль придумала пенальти, Шевченко идет в президенты, рф допущена к ОИ
Главные новости за 8 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 8 декабря.
1A. На Порту без приключений. Шахтер уверенно одолел Верес
Команда Марино Пушича снова не пропустила в чемпионате Украины
1B. Испорченный подарок. Полесье и Днепр-1 сыграли вничью
Подопечные Юрия Максимова не смогли выиграть в день его рождения
2A. Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры, Шахтер почти догнал топ-3
У горняков есть 2 игры в запасе, а киевское «Динамо» провело на 4 матча меньше
2B. ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
Катерина Монзуль совершила недопустимую ошибку
3A. Юве стал лидером Серии A. Гол Гатти принес Ювентусу победу над Наполи
В топ-3 чемпионата Италии входят: «Ювентус», «Интер» и «Милан»
3B. Бенфика потеряла важные очки во встрече с Фаренсе. Трубин сыграл весь матч
В Лиссабоне прошел поединок 13-го тура чемпионата Португалии
3C. Аль-Наср с голом и ассистом Роналду выиграл матч в Саудовской Аравии
7 декабря состоялись 4 матча 16-го тура национального чемпионата
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко выдвинут на пост президента УАФ
Исполком Киевского объединения ассоциаций футбола поддерживает кандидатуру
4B. Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ
Возможный будущий президент УАФ уже формирует свою команду
5A. Стало известно, какую сумму штрафа должно оплатить Динамо из-за Шовковского
7 декабря КДК УАФ оштрафовал киевский клуб
5B. Золотая бутса. 4 бомбардира находятся в рейтинге выше Холанда и Мбаппе
В топ-4 входят: Акор Адамс, Гарри Кейн, Амаль Пеллегрино, Серу Гирасси
6A. Определены соперники украинской сборной в отборе к Евро-2024 WU-19
Соперниками Украины WU-19 в группе А4 стали: Франция, Чехия, Норвегия
6B. Сборная Украины WU-17 узнала соперников в квалификации Евро-2024
Соперниками Украины WU-17 в группе А5 стали: Испания, Нидерланды, Турция
7. ОФИЦИАЛЬНО. МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде-2024
Представители стран-агрессоров смогут выступить в нейтральном статусе
8A. Разные уровни. Женская сборная Украины проиграла Нидерландам на ЧМ
Фаворитки без проблем одержали победу
8B. Ястремская вышла в 1/2 финала на турнире WTA 125 во Франции
Даяна оформила волевую победу в матче с американкой
9A. Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков
Стартовал второй этап Кубка мира
9B. Хохфильцен. Меркушина – в топ-25 спринта на Кубке мира
Юлия Джима также пробилась в очки
10. Альтернативная реальность без Шахтера. Топ-5 команд УПЛ по метрике xPoints
Небольшой блок аналитики перед последним туром чемпионата в 2023 году
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