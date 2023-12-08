В эти минуты проходит матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и ровенским «Вересом». Сейчас счет 2:0 в пользу хозяев поля.

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На 49-й минуте поединка главный арбитр матча Катерина Монзуль назначила пенальти в пользу «горняков» за якобы игру рукой игрока «Вереса». Интересно, что мяч попал не в руку, а в пятую точку ривненчанина. Еще интереснее, что на матче работает система VAR.

Но, к сожалению для «Шахтера», гола с пенальти не произошло. Сначала Зубков не сумел переиграть Паста, после чего Сикан таки добил мяч в ворота, но забежал за линию штрафной площадки до удара партнера.

ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали