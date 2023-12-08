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  4. ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 18:29 | Обновлено 08 декабря 2023, 18:32
1597
8

ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали

Катерина Монзуль совершила недопустимую ошибку

08 декабря 2023, 18:29 | Обновлено 08 декабря 2023, 18:32
1597
8
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
ФК Рух. Катерина Монзуль

В эти минуты проходит матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и ровенским «Вересом». Сейчас счет 2:0 в пользу хозяев поля.

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На 49-й минуте поединка главный арбитр матча Катерина Монзуль назначила пенальти в пользу «горняков» за якобы игру рукой игрока «Вереса». Интересно, что мяч попал не в руку, а в пятую точку ривненчанина. Еще интереснее, что на матче работает система VAR.

Но, к сожалению для «Шахтера», гола с пенальти не произошло. Сначала Зубков не сумел переиграть Паста, после чего Сикан таки добил мяч в ворота, но забежал за линию штрафной площадки до удара партнера.

ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали

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Катерина Монзуль Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Шахтер - Верес видео Даниил Сикан Александр Зубков Евгений Паст
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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nivavn
ну нехай монзулиха шось недобачили, але НА-ХЕ-РА!!!!! той вар, який також СЛІПИЙ?
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+3
Владимир Фоменко
недарма ж Срна недавно розхвалювавав Монзуль, мов один тільки гарний суддя в УПЛ
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+3
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Remark
Монзуль яскраво показала на що вона може піти, щоб зробити комусь результат.
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+1
Sashko57
Как не было судейства в Украине, так и нет. Все хуже и хуже. Лучше уж без судей как в дворовом футболе.  
Ответить
+1
PUMA
Ну почему эту блядь досих пор не отстранили от судейства ???
Ответить
0
Микола Шафран
ще одна безугла тіки в футболі..
Ответить
0
kropyva
Ну не буду я користуватися Телеграмом! На Ютубі, так))))
Ответить
0
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