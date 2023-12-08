Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ

Как стало известно Sport.ua, главный претендент на пост президента УАФ Андрей Шевченко определился со своим первым заместителем.

По информации нашего источника в случае победы на выборах Андрей Шевченко будет инициировать выдвижение на должность первого вице-президента Леонида Ашкенази – бывшего вице-президента ФК «Динамо» (Киев).

Также есть предварительная информация, что Андрей Шевченко собирается уменьшить количество вице-президентов до двух, значительно сократится и количество членов исполкома. Но эти кадровые вопросы еще в стадии обсуждения.

Внеочередной отчетно-выборный Конгресс УАФ должен состояться 25 января 2024 года.

Напомним, что ранее исполнительный комитет Киевского объединения ассоциаций футбола проголосовал за Андрея Шевченко как кандидата в президенты Украинской ассоциации футбола.