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Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 16:22 | Обновлено 08 декабря 2023, 17:14
3978
38

Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ

Возможный будущий президент УАФ уже формирует свою команду

08 декабря 2023, 16:22 | Обновлено 08 декабря 2023, 17:14
3978
38
Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Как стало известно Sport.ua, главный претендент на пост президента УАФ Андрей Шевченко определился со своим первым заместителем.

По информации нашего источника в случае победы на выборах Андрей Шевченко будет инициировать выдвижение на должность первого вице-президента Леонида Ашкенази – бывшего вице-президента ФК «Динамо» (Киев).

Также есть предварительная информация, что Андрей Шевченко собирается уменьшить количество вице-президентов до двух, значительно сократится и количество членов исполкома. Но эти кадровые вопросы еще в стадии обсуждения.

Внеочередной отчетно-выборный Конгресс УАФ должен состояться 25 января 2024 года.

Напомним, что ранее исполнительный комитет Киевского объединения ассоциаций футбола проголосовал за Андрея Шевченко как кандидата в президенты Украинской ассоциации футбола.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола инсайд Леонид Ашкенази выборы президента УАФ конгресс УАФ
Источник Sport.ua
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Комментарии 38
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Alexander Andrejtschuk
андрюха, бовдур) призначив собі в помічники  ухилянта та шахрая))))( може в пацана їнтернета нема))? просто гугли)-"Віце-президент Динамо лобіює інтереси російського бізнесу в Україні"
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+5
Standard
Це що, жарт? Ашкеназі заведе в Україну російську мафію.  26 грудня 2022 року його затримали на кордоні та виявили в його телефоні близько 200 контактів з Росії.
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+3
contr
Бэээээээ
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+2
contr
Бээээээ мэээээ пазик ээээээ беееееее пазик ээээээ
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+2
Умник
Ой ше ща будет. Зря вы это написали
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
ROBOCOP
Будем слушать "эээээ...."
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+1
chak98
Ух ти, а чому не наташу королевську?
Ответить
+1
ROBOCOP
Я бы назначил Кварцяного) У него прессухи весёлые
Ответить
0
Ostrov Khortitsa
жопа будет украинскому футболу похоже
Ответить
0
contr
Бээээ мэээээ эээээ пазик эээээ бэээээ пазик ааааа бээээээ
Ответить
0
contr
Мбэээээээ
Ответить
0
contr
Эээээээ
Ответить
0
contr
Ээээээ
Ответить
0
contr
Мээээээ
Ответить
0
contr
Бээээээ
Ответить
0
contr
Ээээээ
Ответить
0
contr
Мєєєєєє еееее бееееен
Ответить
0
contr
Беееее меееее еееее
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0
contr
Єєєєєє
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0
contr
Еее бееее мееее
Ответить
0
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