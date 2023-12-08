ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко выдвинут на пост президента УАФ

Исполнительный комитет Киевского объединения ассоциаций футбола проголосовал за Андрея Шевченко как кандидата в президенты Украинской ассоциации футбола, сообщает официальный сайт учреждения.

Также легендарный украинский нападающий будет делегатом на Конгрессе УАФ, который должен состояться 25 января 2024 года. Вместе с ним Киевскую область будут представлять Андрей Засуха и Евгений Евсеев.

Андрей Шевченко будет иметь шанс заменить своего тезку Андрея Павелко. Действующий глава УАФ находится в СИЗО по подозрению в коррупции. Именно экс-форварда «Милана» называют главным фаворитом на получение должности.