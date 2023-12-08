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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко выдвинут на пост президента УАФ
Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 14:27 |
2070
32

ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко выдвинут на пост президента УАФ

Исполнительный комитет Киевского объединения ассоциаций футбола поддерживает его кандидатуру

08 декабря 2023, 14:27 |
2070
32
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко выдвинут на пост президента УАФ
КОАФ. Андрей Шевченко

Исполнительный комитет Киевского объединения ассоциаций футбола проголосовал за Андрея Шевченко как кандидата в президенты Украинской ассоциации футбола, сообщает официальный сайт учреждения.

Также легендарный украинский нападающий будет делегатом на Конгрессе УАФ, который должен состояться 25 января 2024 года. Вместе с ним Киевскую область будут представлять Андрей Засуха и Евгений Евсеев.

Андрей Шевченко будет иметь шанс заменить своего тезку Андрея Павелко. Действующий глава УАФ находится в СИЗО по подозрению в коррупции. Именно экс-форварда «Милана» называют главным фаворитом на получение должности.

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Андрей Шевченко Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ выборы президента УАФ Андрей Засуха Евгений Евсеев
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Комментарии 32
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Андрей Залищук
це буде круто насправді
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+4
FunnyCat_____
всяко лучше продонецкого павелки 
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+2
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contr
Бемеееее
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0
contr
Єєєєєєє
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0
contr
Беееее мєєєєєєє
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0
contr
Єєєєєєє
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0
contr
Бєєєєєє мєєєєєєє
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0
NikoKam1969
Хороший футболіст ще не означає хороший менеджер та керівник. 
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0
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GloryUkraine
А я підтримую. 
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0
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axylinam
Шевченко во время первого майдана  записал видео в пользу диктатора януковича, этого показалось мало, чего стоит поход на выборы с региональской подстилкой королевской и эту антиукраинскую личность проталкивают для окончательного развала украинского футбола, лучше бы Зозулю выбрали
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0
potemkin78
привет Андрей. очень хочу послушать его вступительную речь
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0
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DK1961
Это все было предсказуемо. И при этом (как всегда) "лучшей кандидатуры не нашлось".
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-1
u6464u
а якже Мілан , Піолі уже однією ногою на вулиці , одним словом по вухам їздять а Андрюша і на хрін не де непотрібний , хоть на місто кума усунуть ))) сміх і гріх .
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-2
Yelisey Dotsenko
Куди вже тільки не пхали цього Андроїда!? Немає ніде користі! Зозуля кращий кандидат! 
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-3
Roman serhi
Интеллектуальный кандидат...
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-3
osokor
Ще один незламний? І небритий... Невже закінчить так як Павелко? Із "зеленими" друзями це як два пальці... Хороший футболіст був, а як людина - флюгер...
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-3
Remark
Саме головне, що ті хто його висміював в мультиках, ставлячи його персонаж туповатим "еееее", тепер пропихують його як чудового керівника)))
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-3
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Alex196
Интересно как это может быть что этого шеву не живущего в Украине власти суют в любую.дырку и говорят не вздумайте соваться мы все решили 
Это что возврат в совок где назначиали а не выбирали ? Чтоб этим зеленым подонкам херово не закончилось
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-4
Volodymyr_Klapchuk
Черговий козлодуєв. Чудовий спортсмен і, водночас, тупий менеджер 
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-5
contr
Эээээ
Ответить
-5
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