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  4. Стало известно, какую сумму штрафа должно оплатить Динамо из-за Шовковского
Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 16:15 | Обновлено 08 декабря 2023, 16:31
2190
5

Стало известно, какую сумму штрафа должно оплатить Динамо из-за Шовковского

7 декабря КДК УАФ оштрафовал киевский клуб

08 декабря 2023, 16:15 | Обновлено 08 декабря 2023, 16:31
2190
5
Стало известно, какую сумму штрафа должно оплатить Динамо из-за Шовковского
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

7 декабря «Кривбасс» сообщил, что Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал киевское «Динамо» за произошедший инцидент после матча 14-го тура УПЛ против криворожан (2:0).

Дело в том, что исполняющий обязанности главного тренера киевлян Александр Шовковский после поединка с криворожским клубом отказался давать послематчевое интервью, что является нарушением регламента и наказывается дисциплинарными санкциями к клубу.

«Кривбасс» публично сообщил о санкциях, однако не назвал сумму штрафа. Как информирует Dynamo.kiev.ua, «Динамо» должно оплатить сумму в размере 5000 гривен.

Также по информации источника, киевляне не планируют подавать апеляцию.

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Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог штрафы Украинская Премьер-лига КДК УАФ
Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 5
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Falko
Що в сухому залишку?
Шовковський може сплатити 5 штук грн із власної кишені, але, гадаю, Суркіс із цим космічним штрафом впорається сам.
Натомість так задешево Кривбас отримає на себе цілком виразний зуб від Динамо.
Сподіваюся віцепрезидент клубу Гагарін прагнув добитися саме цього результату.
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+4
Yulian Beshley
Кривбас більше потратив на папір , щоб надіслати скаргу))
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+2
Burevestnik
кривбасівці хотіли взяти інтерв'ю для свого ютуб-каналу після матчу на полі стадіону.
в той день була мерзопакосна погода: ішов дощ і був сильний вітер. 
от і нах..  треба таке інтерв'ю на полі? 
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0
Xvalenok03
Меньше минималки.
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-3
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