Стало известно, какую сумму штрафа должно оплатить Динамо из-за Шовковского

7 декабря «Кривбасс» сообщил, что Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал киевское «Динамо» за произошедший инцидент после матча 14-го тура УПЛ против криворожан (2:0).

Дело в том, что исполняющий обязанности главного тренера киевлян Александр Шовковский после поединка с криворожским клубом отказался давать послематчевое интервью, что является нарушением регламента и наказывается дисциплинарными санкциями к клубу.

«Кривбасс» публично сообщил о санкциях, однако не назвал сумму штрафа. Как информирует Dynamo.kiev.ua, «Динамо» должно оплатить сумму в размере 5000 гривен.

Также по информации источника, киевляне не планируют подавать апеляцию.