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  4. КДК УАФ оштрафовал киевское Динамо. Во всем виноват Александр Шовковский
Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 21:11 |
809
1

КДК УАФ оштрафовал киевское Динамо. Во всем виноват Александр Шовковский

И.о. главного тренера киевлян отказался давать послематчевое интервью

07 декабря 2023, 21:11 |
809
1
КДК УАФ оштрафовал киевское Динамо. Во всем виноват Александр Шовковский
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал киевское «Динамо» за произошедший инцидент после матча 14-го тура УПЛ против «Кривбасса» (2:0).

Исполняющий обязанности главного тренера киевлян Александр Шовковский после поединка с криворожским клубом отказался давать послематчевое интервью, что является нарушением регламента и наказывается дисциплинарными санкциями в клуб.

«Кривбасс» после 16 поединков возглавляет турнирную таблицу УПЛ с 33 очками, а «Динамо», сыграв 13 матчей, имеет 25 баллов и занимает пятую строчку.

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Александр Шовковский Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига КДК УАФ штрафы
Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 1
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Alex196
А григорчука оштрафовали ? Он отказался после матча с рухом давать пресс конференцию 
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