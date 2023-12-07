КДК УАФ оштрафовал киевское Динамо. Во всем виноват Александр Шовковский

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал киевское «Динамо» за произошедший инцидент после матча 14-го тура УПЛ против «Кривбасса» (2:0).

Исполняющий обязанности главного тренера киевлян Александр Шовковский после поединка с криворожским клубом отказался давать послематчевое интервью, что является нарушением регламента и наказывается дисциплинарными санкциями в клуб.

«Кривбасс» после 16 поединков возглавляет турнирную таблицу УПЛ с 33 очками, а «Динамо», сыграв 13 матчей, имеет 25 баллов и занимает пятую строчку.