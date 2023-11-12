ФК Динамо: «Представители СМИ решительно провоцировали Шовковского»
Клуб прокомментировал отсутствие тренера на флеш-интервью
«Динамо» Киев выступило с официальным заявлением, в котором прокомментировало отказ главного тренера команды Александра Шовковского давать флеш-интервью после матча УПЛ против «Кривбасса» (победа 2:0):
«Регламентной нормой является обязательное присутствие на послематчевой пресс-конференции представителя тренерского штаба. На ней и.о. главного тренера «Динамо» Александр Шовковский ответил на каждый поставленный журналистами вопрос. Даже когда определенные представители СМИ решительно провоцировали тренера, в чем вы можете убедиться из официальных источников.
Другие послематчевые интервью не являются обязательными, и YouTube-каналу ФК «Кривбасс» в том числе.
Все регламентные нормы со стороны ФК «Динамо» Киев были выполнены».
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та ну їх на...
Здоровий вчинок від СаШо, нєхєр усяким клоунам роздавати інтерв'ю. Буде прикладом для інших команд УПЛ. Цей Кривбас ще багатьом крові поп'є, з приводом чи без приводу.