Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФК Динамо: «Представители СМИ решительно провоцировали Шовковского»
Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 17:43 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:49
3008
7

ФК Динамо: «Представители СМИ решительно провоцировали Шовковского»

Клуб прокомментировал отсутствие тренера на флеш-интервью

12 ноября 2023, 17:43 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:49
3008
7
ФК Динамо: «Представители СМИ решительно провоцировали Шовковского»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

«Динамо» Киев выступило с официальным заявлением, в котором прокомментировало отказ главного тренера команды Александра Шовковского давать флеш-интервью после матча УПЛ против «Кривбасса» (победа 2:0):

«Регламентной нормой является обязательное присутствие на послематчевой пресс-конференции представителя тренерского штаба. На ней и.о. главного тренера «Динамо» Александр Шовковский ответил на каждый поставленный журналистами вопрос. Даже когда определенные представители СМИ решительно провоцировали тренера, в чем вы можете убедиться из официальных источников.

Другие послематчевые интервью не являются обязательными, и YouTube-каналу ФК «Кривбасс» в том числе.

Все регламентные нормы со стороны ФК «Динамо» Киев были выполнены».

По теме:
Шахтер – Днепр-1. Стали известны стартовые составы
ШОВКОВСКИЙ: «Нарушение Бескоровайного заслуживало красной карточки»
Тренер Зари: «Такие результаты – временное явление»
Александр Шовковский Динамо Киев Кривбасс - Динамо Украинская Премьер-лига
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая лига. Разгромные победы Карпат и Ингульца
Футбол | 12 ноября 2023, 16:12 0
Первая лига. Разгромные победы Карпат и Ингульца
Первая лига. Разгромные победы Карпат и Ингульца

Завершился 16-й тур Первой лиги

Тренер Жироны: «Мы лидируем с шестью победами на выезде, это мечта!»
Футбол | 11 ноября 2023, 19:13 1
Тренер Жироны: «Мы лидируем с шестью победами на выезде, это мечта!»
Тренер Жироны: «Мы лидируем с шестью победами на выезде, это мечта!»

Мичел – о последней победе команды

ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
Футбол | 12.11.2023, 15:32
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
Кейн обновил бомбардирский рекорд Бундеслиги, Бавария – клубный
Футбол | 11.11.2023, 18:14
Кейн обновил бомбардирский рекорд Бундеслиги, Бавария – клубный
Кейн обновил бомбардирский рекорд Бундеслиги, Бавария – клубный
ВИДЕО. Кривбасс остался вдесятером из-за спорного удаления Бескоровайного
Футбол | 12.11.2023, 14:17
ВИДЕО. Кривбасс остался вдесятером из-за спорного удаления Бескоровайного
ВИДЕО. Кривбасс остался вдесятером из-за спорного удаления Бескоровайного
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
Пан Гагарін дуже не професійно веде розмову. Мабуть забуває, що він займає посаду, а не сдендапом займається
Ответить
+5
Gargantua
Йовичевич в аналогичной ситуации там накуй всех посылал ) 
Ответить
+3
Burevestnik
стояти і давати інтерв'ю на полі під зливою і сильним вітром... 
та ну їх на...   
Ответить
+1
Vik Tor
клоун з підворіття 95 йде за кацапським кораблем
Ответить
0
Fitness.sports
Динамо своё задание выполнило и с журналистами, а Кривбас пусть побеждает конкурентов. В еврокубках он точно будет играть. Хорошая команда. Болеем за Днепр-1.
Ответить
-1
AleksDnipro
А казали, що спірт юа винний.
Здоровий вчинок від СаШо, нєхєр усяким клоунам роздавати інтерв'ю. Буде прикладом для інших команд УПЛ. Цей Кривбас ще багатьом крові поп'є, з приводом чи без приводу.
Ответить
-1
CheMP
фууу,Сашо,фууу
Ответить
-10
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я вырос в селе». Усик рассказал, почему его не задевает трешток Фьюри
«Я вырос в селе». Усик рассказал, почему его не задевает трешток Фьюри
11.11.2023, 14:36
Бокс
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
11.11.2023, 17:10 33
Футбол
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
11.11.2023, 18:41 35
Футбол
Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?
Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?
10.11.2023, 17:04 9
Футбол
Зарю накрыл хаос. Как два авантюрных решения разрушили бронзовую команду
Зарю накрыл хаос. Как два авантюрных решения разрушили бронзовую команду
11.11.2023, 12:25 21
Футбол
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
11.11.2023, 20:25 2
Футбол
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
11.11.2023, 06:37 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем