ФК Динамо: «Представители СМИ решительно провоцировали Шовковского»

«Динамо» Киев выступило с официальным заявлением, в котором прокомментировало отказ главного тренера команды Александра Шовковского давать флеш-интервью после матча УПЛ против «Кривбасса» (победа 2:0):

«Регламентной нормой является обязательное присутствие на послематчевой пресс-конференции представителя тренерского штаба. На ней и.о. главного тренера «Динамо» Александр Шовковский ответил на каждый поставленный журналистами вопрос. Даже когда определенные представители СМИ решительно провоцировали тренера, в чем вы можете убедиться из официальных источников.

Другие послематчевые интервью не являются обязательными, и YouTube-каналу ФК «Кривбасс» в том числе.

Все регламентные нормы со стороны ФК «Динамо» Киев были выполнены».