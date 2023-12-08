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Чемпионат Италии
Ювентус
08.12.2023 21:45 – FT 1 : 0
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
08 декабря 2023, 23:45 | Обновлено 09 декабря 2023, 00:07
122
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Юве стал лидером Серии A. Гол Гатти принес Ювентусу победу над Наполи

В топ-3 чемпионата Италии входят: «Ювентус», «Интер» и «Милан»

08 декабря 2023, 23:45 | Обновлено 09 декабря 2023, 00:07
122
1
Юве стал лидером Серии A. Гол Гатти принес Ювентусу победу над Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря в 21:45 в матче 15-го тура Серии A встречались «Ювентус» и «Наполи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Гол Федерико Гатти на 51-й минуте принес победу Старой Синьоре, и Юве возглавил турнирную таблицу.

Лидеры Серии A: Ювентус (36), Интер (35), Милан (29), Рома (24), Наполи (24), Фиорентина (23), Болонья (22), Аталанта (20), Лацио (20).

Серия A. 15-й тур, 8 декабря

Ювентус – Наполи – 1:0

Гол: Федерико Гатти, 51

Ювентус: Щенсны, Камбьясо (Ругани, 90), Данило, Бремер, Гатти, Костич (Алекс Сандро, 83), Рабьо, Локателли, Маккенни (Айлинг, 90), Кьеза (Кин, 83), Влахович (Милик, 70).

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Рахмани, Натан (Дзаноли, 72), Лоботка (Каюсте, 86), Зелиньски (Элмаз, 65), Замбо-Ангисса, Политано (Распадори, 72), Кварацхелия (Симеоне, 87), Осимхен.

Предупреждения: Кварацхелия (45), Бремер (58), Жезус (63), Эстигор (85), Локателли (90), Осимхен (90).

ГОЛ! 1:0. Федерико Гатти, 51 мин

Турнирная таблица

Фотогалерея

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Гатти (Ювентус).
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Ювентус Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Ювентус - Наполи Федерико Гатти видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Octopus
При этом у Наполи пока еще самый дорогой состав в Серии А, а Ювентус даже не второй. Скоро будет перерасчет ростеров.
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