Юве стал лидером Серии A. Гол Гатти принес Ювентусу победу над Наполи
В топ-3 чемпионата Италии входят: «Ювентус», «Интер» и «Милан»
8 декабря в 21:45 в матче 15-го тура Серии A встречались «Ювентус» и «Наполи».
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Гол Федерико Гатти на 51-й минуте принес победу Старой Синьоре, и Юве возглавил турнирную таблицу.
Лидеры Серии A: Ювентус (36), Интер (35), Милан (29), Рома (24), Наполи (24), Фиорентина (23), Болонья (22), Аталанта (20), Лацио (20).
Серия A. 15-й тур, 8 декабря
Ювентус – Наполи – 1:0
Гол: Федерико Гатти, 51
Ювентус: Щенсны, Камбьясо (Ругани, 90), Данило, Бремер, Гатти, Костич (Алекс Сандро, 83), Рабьо, Локателли, Маккенни (Айлинг, 90), Кьеза (Кин, 83), Влахович (Милик, 70).
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Рахмани, Натан (Дзаноли, 72), Лоботка (Каюсте, 86), Зелиньски (Элмаз, 65), Замбо-Ангисса, Политано (Распадори, 72), Кварацхелия (Симеоне, 87), Осимхен.
Предупреждения: Кварацхелия (45), Бремер (58), Жезус (63), Эстигор (85), Локателли (90), Осимхен (90).
ГОЛ! 1:0. Федерико Гатти, 51 мин
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