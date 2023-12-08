Юве стал лидером Серии A. Гол Гатти принес Ювентусу победу над Наполи

8 декабря в 21:45 в матче 15-го тура Серии A встречались «Ювентус» и «Наполи».

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Гол Федерико Гатти на 51-й минуте принес победу Старой Синьоре, и Юве возглавил турнирную таблицу.

Лидеры Серии A: Ювентус (36), Интер (35), Милан (29), Рома (24), Наполи (24), Фиорентина (23), Болонья (22), Аталанта (20), Лацио (20).

Серия A. 15-й тур, 8 декабря

Ювентус – Наполи – 1:0

Гол: Федерико Гатти, 51

Ювентус: Щенсны, Камбьясо (Ругани, 90), Данило, Бремер, Гатти, Костич (Алекс Сандро, 83), Рабьо, Локателли, Маккенни (Айлинг, 90), Кьеза (Кин, 83), Влахович (Милик, 70).

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Рахмани, Натан (Дзаноли, 72), Лоботка (Каюсте, 86), Зелиньски (Элмаз, 65), Замбо-Ангисса, Политано (Распадори, 72), Кварацхелия (Симеоне, 87), Осимхен.

Предупреждения: Кварацхелия (45), Бремер (58), Жезус (63), Эстигор (85), Локателли (90), Осимхен (90).

ГОЛ! 1:0. Федерико Гатти, 51 мин

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