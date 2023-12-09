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Чемпионат Италии
Ювентус
08.12.2023 21:45 – FT 1 : 0
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
09 декабря 2023, 04:30 | Обновлено 09 декабря 2023, 04:52
26
0

Ювентус – Наполи – 1:0. Как забил Федерико Гатти. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 15-го тура Серии A

09 декабря 2023, 04:30 | Обновлено 09 декабря 2023, 04:52
26
0
Ювентус – Наполи – 1:0. Как забил Федерико Гатти. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 декабря в матче 15-го тура Серии A встречались «Ювентус» и «Наполи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Гол Федерико Гатти на 51-й минуте принес победу Старой Синьоре, и Юве возглавил турнирную таблицу.

Серия A. 15-й тур, 8 декабря

Ювентус – Наполи – 1:0

Гол: Федерико Гатти, 51

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Федерико Гатти, 51 мин

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Гатти (Ювентус).
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Ювентус Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Ювентус - Наполи Федерико Гатти
Источник Sport.ua
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