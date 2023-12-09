Италия09 декабря 2023, 04:30 | Обновлено 09 декабря 2023, 04:52
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Ювентус – Наполи – 1:0. Как забил Федерико Гатти. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 15-го тура Серии A
09 декабря 2023, 04:30 | Обновлено 09 декабря 2023, 04:52
26
0
Вечером 8 декабря в матче 15-го тура Серии A встречались «Ювентус» и «Наполи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Гол Федерико Гатти на 51-й минуте принес победу Старой Синьоре, и Юве возглавил турнирную таблицу.
Серия A. 15-й тур, 8 декабря
Ювентус – Наполи – 1:0
Гол: Федерико Гатти, 51
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Федерико Гатти, 51 мин
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Гатти (Ювентус).
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