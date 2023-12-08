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08 декабря 2023, 02:32 |
30
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Ювентус – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 8 декабря в 21:45 по Киеву

08 декабря 2023, 02:32 |
30
0
Ювентус – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 13-го тура Серии А, в котором, в котором «Ювентус» встретится с «Наполи». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ювентус

Команда могла вернуться в борьбу за титул еще в прошлом сезоне. Но тогда и Наполи был слишком силен, чтобы с ним кто-то мог потягаться за скудетто. И, главное, Старая Синьора была наказана снятием очков за нарушения, допущенные руководством в финансовом плане (потом еще и УЕФА присоединился, вышвырнув из еврокубков окончательно). Тем не менее, сравнительно простой календарь этого сезона и умение Аллегри удерживать подопечных при достаточно мотивированными и сконцентрированными позволяют сейчас бороться за возвращение скудетто. Главным конкурентом выступает Интер, с которым в конце ноября закончили в Турине вничью, 1-1. Могли повторить счет и с Монцей, та сравнивала счет на 91-й минуте. Но Гатти успел забить победный гол перед финишным свистком.

Наполи

Клуб взял в прошлом сезоне скудетто - до этого подобное удавалось при Марадоне. Но весной уже был заметно, насколько сильно растеряли форму Хвича и компания. В итоге все-таки по инерции титул был взят, но Спаллетти, понимая ситуацию, сам ушел с тренерского поста. В чем-то заложником ситуации стал Руди Гарсия, что пришел наставником летом. В нем быстро разочаровался Де Лаурентис, и во время паузы на игры сборных француза сменил Мадзарри. Вальтер дебютировал (повторно, он уже работал в Неаполе, и неплохо) за счет выездной победы над Аталантой. Ну, а на успех в Мадриде против Реала вряд ли кто-то рассчитывал, там закончили 2-4. А потом был прием Интера, и тот уверенно, 3-0, выиграл на поле в Неаполе.

Статистика личных встреч

За 4 последних очных поединка Ювентус смог взять вничью - в остальных была победа партенопеи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары Старую синьору. Она, возможно, не повторит разгром, что устроил Интер неаполитанцам, но можно смело ставить на победу подопечных Аллегри при форе 0 (коэффициент - 1,75).

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Ювентус Наполи Ювентус - Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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