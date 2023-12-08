Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры, Шахтер почти догнал топ-3
У горняков есть 2 игры в запасе, а киевское «Динамо» провело на 4 матча меньше
8 декабря состоялись стартовые матчи 17-го туру Украинской Премьер-лиги.
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«Днепр-1» сыграл вничью с «Полесье» (1:1) и стал лидером турнира (34 очка). Далее идут «Кривбасс» (33) и «Полесье» (32).
Донецкий «Шахтер» приблизился к топ-3 после победы над «Вересом» (2:0). Горняки имеют 31 очко и две игры в запасе.
Пятым идет киевское «Динамо» (25 пунктов и 4 игры в запасе), обыгравшее днем ранее в перенесенном матче «Металлист 1925» (4:2).
Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Верес» (12 баллов), «Заря» (11) и «Минай» (6).
🏆 Украинская Премьер-лига
Перенесенный матч 3-го тура, 7 декабря
- 🔹15:00. Динамо – Металлист 1925 – 4:2
17-й тур, 8 декабря
- 🔹15:00. Полесье Житомир – Днепр-1 – 1:1
- 🔹17:00. Шахтер Донецк – Верес Ровно – 2:0
Турнирная таблица
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