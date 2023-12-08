Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры, Шахтер почти догнал топ-3

8 декабря состоялись стартовые матчи 17-го туру Украинской Премьер-лиги.

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«Днепр-1» сыграл вничью с «Полесье» (1:1) и стал лидером турнира (34 очка). Далее идут «Кривбасс» (33) и «Полесье» (32).

Донецкий «Шахтер» приблизился к топ-3 после победы над «Вересом» (2:0). Горняки имеют 31 очко и две игры в запасе.

Пятым идет киевское «Динамо» (25 пунктов и 4 игры в запасе), обыгравшее днем ранее в перенесенном матче «Металлист 1925» (4:2).

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Верес» (12 баллов), «Заря» (11) и «Минай» (6).

🏆 Украинская Премьер-лига

Перенесенный матч 3-го тура, 7 декабря

🔹15:00. Динамо – Металлист 1925 – 4:2

17-й тур, 8 декабря

🔹15:00. Полесье Житомир – Днепр-1 – 1:1

🔹17:00. Шахтер Донецк – Верес Ровно – 2:0

Турнирная таблица