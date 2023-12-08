Ястремская вышла в 1/2 финала на турнире WTA 125 во Франции
Даяна оформила волевую победу в матче с американкой
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) пробилась в полуфинал на турнире WTA 125 в Анже (Франция).
В 1/4 финала украинка в непростом поединке переиграла Маккартни Кесслер из США (№235 WTA). Девушки провели на корте почти 3 часа.
Анже. 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Маккартни Кесслер (США) – 5:7, 6:3, 7:6(9)
Это была первая встреча теннисисток. Ястремская не реализовала три сетбола в первом сете, три матчпоинта – в финальном, но отыграла один матчбол соперницы.
Даяна добыла вторую волевую победу на турнире. В первом круге украинка оформила камбэк в поединке против Тифани Леметр из Франции.
В следующем раунде Ястремская сразится против Эрики Андреевой (№122 WTA) или Клары Бюрель (№60 WTA).
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