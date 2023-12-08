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  4. Ястремская вышла в 1/2 финала на турнире WTA 125 во Франции
WTA
08 декабря 2023, 16:37 | Обновлено 08 декабря 2023, 16:46
1436
11

Ястремская вышла в 1/2 финала на турнире WTA 125 во Франции

Даяна оформила волевую победу в матче с американкой

08 декабря 2023, 16:37 | Обновлено 08 декабря 2023, 16:46
1436
11
Ястремская вышла в 1/2 финала на турнире WTA 125 во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) пробилась в полуфинал на турнире WTA 125 в Анже (Франция).

В 1/4 финала украинка в непростом поединке переиграла Маккартни Кесслер из США (№235 WTA). Девушки провели на корте почти 3 часа.

Анже. 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Маккартни Кесслер (США) – 5:7, 6:3, 7:6(9)

Это была первая встреча теннисисток. Ястремская не реализовала три сетбола в первом сете, три матчпоинта – в финальном, но отыграла один матчбол соперницы.

Даяна добыла вторую волевую победу на турнире. В первом круге украинка оформила камбэк в поединке против Тифани Леметр из Франции.

В следующем раунде Ястремская сразится против Эрики Андреевой (№122 WTA) или Клары Бюрель (№60 WTA).

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Даяна Ястремская WTA Анже
Источник Sport.ua
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Александр Ад
дотисла всеж,но як валідольно!Скільки невимушених помилок!
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+4
0976260852
пристойно
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0
Vlad Holl
Кожного разу кажу ,що не буду дивися на цю перспективну , але дивлюсь . Мабуть я мазохіст.
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0
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Falko
Постійно згадую старезний анекдот про комсомольця, який мусить сам створювати собі труднощі, аби потім героїчно їх долати.
Але, здогадуюсь, що наразі це рівень Ястремської - 150-200.
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0
Андрей Залищук
є півфінал,  сподіваюсь з Бюрель зіграє завтра,  нах тих кацапок!
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0
Выталкиватель парашутистов
Это все равно, что мастер спорта по боксер решил участвовать в соревнованиях среди спортсменов 2-го разряда... Да,  без допинга - это ее уровень...
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-1
sirjoga
Впевнена перемога над такою серйозною суперницею. Даяна-наша чемпіонка! 
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-3
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