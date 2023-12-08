Сборная Украины WU-17 узнала соперников в квалификации Евро-2024

8 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда отбора чемпионата Европы 2024 WU-17, определившая составы групп обеих лиг.

Соперниками Украины WU-17 в группе А5 стали: Испания, Нидерланды, Турция.

Во втором раунде квалификации определятся 7 сборных, которые составят компанию Швеции в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек до 17 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Посев во время жеребьевки второго раунда определялся позициями, на которых сборные финишировали в первом раунде.

В Лиге А в 7 группах сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. 7 победителей групп Лиги А во втором раунде (и лучший обладатель второго места, если Швеция финиширует первой в группе) получат путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 5 по 18 мая 2024 года. Команды, занявшие в группах четвертые места, первый раунд сезона 2024/25 начнут в Лиге В.

22 команды в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в шести группах (четыре – по четыре участника, две – по три) будут бороться за путевки в Лигу А первого раунда следующего розыгрыша.

Девичья сборная Украины WU-17 в своей группе первого раунда заняла третье место и сохранила прописку в Лиге А. По итогам жеребьевки подопечные Сергея Сапронова попали в группу А5, где сыграют с Испанией, Нидерландами и Турцией.

Евро-2024 WU-17. Второй раунд

Лига А

Группа А1: Франция, Германия, Чехия, Словакия.

Группа А2: Финляндия, Португалия, Исландия, Косово.

Группа А3: Австрия, Венгрия, Бельгия, Хорватия.

Группа А4: Швеция, Норвегия, Швейцария, Уэльс.

Группа А5: Испания, Нидерланды, Украина , Турция.

, Турция. Группа А6: Англия, Италия, Греция, Сербия.

Группа А7: Польша, Дания, Шотландия, Северная Македония.

Лига В