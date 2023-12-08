Сборная Украины WU-17 узнала соперников в квалификации Евро-2024
Соперниками Украины WU-17 в группе А5 стали: Испания, Нидерланды, Турция
8 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда отбора чемпионата Европы 2024 WU-17, определившая составы групп обеих лиг.
Соперниками Украины WU-17 в группе А5 стали: Испания, Нидерланды, Турция.
Во втором раунде квалификации определятся 7 сборных, которые составят компанию Швеции в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек до 17 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Посев во время жеребьевки второго раунда определялся позициями, на которых сборные финишировали в первом раунде.
В Лиге А в 7 группах сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. 7 победителей групп Лиги А во втором раунде (и лучший обладатель второго места, если Швеция финиширует первой в группе) получат путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 5 по 18 мая 2024 года. Команды, занявшие в группах четвертые места, первый раунд сезона 2024/25 начнут в Лиге В.
22 команды в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в шести группах (четыре – по четыре участника, две – по три) будут бороться за путевки в Лигу А первого раунда следующего розыгрыша.
Девичья сборная Украины WU-17 в своей группе первого раунда заняла третье место и сохранила прописку в Лиге А. По итогам жеребьевки подопечные Сергея Сапронова попали в группу А5, где сыграют с Испанией, Нидерландами и Турцией.
Евро-2024 WU-17. Второй раунд
Лига А
- Группа А1: Франция, Германия, Чехия, Словакия.
- Группа А2: Финляндия, Португалия, Исландия, Косово.
- Группа А3: Австрия, Венгрия, Бельгия, Хорватия.
- Группа А4: Швеция, Норвегия, Швейцария, Уэльс.
- Группа А5: Испания, Нидерланды, Украина, Турция.
- Группа А6: Англия, Италия, Греция, Сербия.
- Группа А7: Польша, Дания, Шотландия, Северная Македония.
Лига В
- Группа В1: беларусь, Черногория, Литва, Андорра.
- Группа В2: Болгария, Словения, Молдова, Азербайджан.
- Группа В3: Румыния, Фарерские острова, Латвия, Грузия.
- Группа В4: Босния и Герцеговина, Эстония, Армения, Казахстан.
- Группа В5: Северная Ирландия, Мальта, Люксембург.
- Группа В6: Ирландия, Израиль, Албания.
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