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Молодежные турниры
07 декабря 2023, 20:59 | Обновлено 07 декабря 2023, 21:17
83
0

Сборная Украины попала в 3-ю корзину для жеребьевки отбора Евро-2024 WU-17

Жеребьевка второго раунда пройдет 8 декабря в 10:30 в швейцарском Ньоне

07 декабря 2023, 20:59 | Обновлено 07 декабря 2023, 21:17
83
0
Сборная Украины попала в 3-ю корзину для жеребьевки отбора Евро-2024 WU-17
УЕФА

8 декабря в 10:30 в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго раунда отбора чемпионата Европы 2024 WU-17. Церемония определит составы групп обеих лиг и мини-турниров.

Во втором раунде квалификации определятся семь сборных, которые составят компанию Швеции в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек до 17 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Посев при жеребьевке второго раунда будет определяться позициями, которые сборные заняли в первом раунде.

В Лиге А в семи группах сыграют 28 команд, в том числе семь сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. Семь победителей групп Лиги А во втором раунде (и лучший обладатель второго места, если Швеция финиширует первой в группе) получат путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 5 по 18 мая 2024 года. Команды, занявшие в группах четвертые места, первый раунд сезона 2024/25 начнут в Лиге В.

22 команды в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в шести группах (четыре — по четыре участника, две — по три) будут бороться за путевки в Лигу А первого раунда следующего розыгрыша.

Девичья сборная Украины WU-17 в своей группе первого раунда заняла третье место и сохранила прописку в Лиге А.

Евро-2024 WU-17

Итоги первого раунда отбора сформировали состав корзин перед жеребьевкой второго раунда

Лига A

  • Корзина 1 (победители групп): Англия, Испания, Франция, Польша, Австрия, Финляндия, Швеция.
  • Корзина 2 (вторые команды групп): Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Венгрия, Италия.
  • Корзина 3 (третья команда групп): Шотландия, Бельгия, Чехия, Исландия, Швейцария, Греция, Украина.
  • Корзина 4 (перешли из Лиги В): Хорватия, Уэльс, Словакия, Турция, Сербия, Косово, Северная Македония.

Лига В

  • Корзина 1: беларусь, Румыния, Ирландия, Болгария, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия.
  • Корзина 2: Словения, Израиль, Фарерские острова, Мальта, Черногория, Эстония.
  • Корзина 3: Латвия, Люксембург, Албания, Армения, Молдова, Литва.
  • Корзина 4: Грузия, Казахстан, Азербайджан, Андорра.
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Источник Украинская ассоциация футбола
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