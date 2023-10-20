Сборная Украины WU-17 проиграла Австрии, но сохранила прописку в Лиге A
Жеребьевка второго раунда квалификации Евро-2024 WU-17 пройдет 8 декабря
20 октября девичья сборная Украины WU-17 в немецком городе Дуйсбург завершила свой путь в первом раунде квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Ранее подопечные Сергея Сапронова уступили немке (0:5) и поделили очки с румынками (0:0). В заключительном матче в группе им противостояла команда Австрии.
В первом тайме украинские девушки пропустили два мяча от Паммингер. На 68-й минуте Савкина сократила отставание, но вырвать ничью сине-желтым не удалось (1:2).
Несмотря на поражение, украинки заняли третье место в группе, что позволило им сохранить прописку в Лиге А. Жеребьевка второго раунда отбора состоится 8 декабря.
Евро-2024 WU-17
Первый раунд отбора. Лига А. Группа 4
1-й тур, 14.10.2023
- 14:00. Германия – Украина – 5:0
- 17:00. Австрия – Румыния – 8:0
2-й тур, 17.10.2023
- 14:00. Германия – Австрия – 0:3
- 17:00. Румыния – Украина – 0:0
3-й тур, 20.10.2023
- 14:00. Румыния – Германия – 1:7
14:00. Украина WU-17 – Австрия WU-17 – 1:2 (0:2)
Голы: Савкина, 68 – Паммингер, 29, 37.
Украина WU-17: Сахно, Игнатенко, Вершняк, Савка, Масловская, Савкина, Авраменко, Гладун, Мигаль, Коновалова, Марценюк.
Австрия WU-17: Грабенгофер, Глобоньят, Кеккейс, Гоке, Кершбаумер (Гербст, 62), Ниндль (Гесслер, 46), Гейплик (Иллингер, 62), Фукс (Бавер, 79), Спинн, Паммингер, Крассниг (Бертш, 46)
Предупреждения: Савкина, 20, Гладун, 41, Мигаль, 66, Коновалова, 73 – Гейплик, 21.
Турнирная таблица
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