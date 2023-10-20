Сборная Украины WU-17 проиграла Австрии, но сохранила прописку в Лиге A

20 октября девичья сборная Украины WU-17 в немецком городе Дуйсбург завершила свой путь в первом раунде квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Ранее подопечные Сергея Сапронова уступили немке (0:5) и поделили очки с румынками (0:0). В заключительном матче в группе им противостояла команда Австрии.

В первом тайме украинские девушки пропустили два мяча от Паммингер. На 68-й минуте Савкина сократила отставание, но вырвать ничью сине-желтым не удалось (1:2).

Несмотря на поражение, украинки заняли третье место в группе, что позволило им сохранить прописку в Лиге А. Жеребьевка второго раунда отбора состоится 8 декабря.

Евро-2024 WU-17

Первый раунд отбора. Лига А. Группа 4

1-й тур, 14.10.2023

14:00. Германия – Украина – 5:0

17:00. Австрия – Румыния – 8:0

2-й тур, 17.10.2023

14:00. Германия – Австрия – 0:3

17:00. Румыния – Украина – 0:0

3-й тур, 20.10.2023

14:00. Румыния – Германия – 1:7

14:00. Украина WU-17 – Австрия WU-17 – 1:2 (0:2)

Голы: Савкина, 68 – Паммингер, 29, 37.

Украина WU-17: Сахно, Игнатенко, Вершняк, Савка, Масловская, Савкина, Авраменко, Гладун, Мигаль, Коновалова, Марценюк.

Австрия WU-17: Грабенгофер, Глобоньят, Кеккейс, Гоке, Кершбаумер (Гербст, 62), Ниндль (Гесслер, 46), Гейплик (Иллингер, 62), Фукс (Бавер, 79), Спинн, Паммингер, Крассниг (Бертш, 46)

Предупреждения: Савкина, 20, Гладун, 41, Мигаль, 66, Коновалова, 73 – Гейплик, 21.

Турнирная таблица