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Молодежные турниры
17 октября 2023, 19:33 | Обновлено 17 октября 2023, 19:36
143
0

Cборная Украины WU-17 сыграла вничью с румынками в отборе на Евро-2024

Девичья команда Украины провела второй поединок в Дуйсбурге

17 октября 2023, 19:33 | Обновлено 17 октября 2023, 19:36
143
0
Cборная Украины WU-17 сыграла вничью с румынками в отборе на Евро-2024
УАФ

Сборная Украины WU-17 в немецком Дуйсбург в первом раунде квалификации чемпионата Европы 2024 года провела поединок с командой Румынии.

В стартовом поединке первого раунда отбора подопечные Сергея Сапронова проиграли немкам (0:5), а теперь довольствовались ничьей 0:0 в противостоянии с румынками.

20 октября в следующем матче квалификации Евро-2024 (WU-17) украинки сыграют с Австрией.

В таблице группы лидирует сборная Австрии, которая во второй игре турнира со счетом 3:0 переиграла Германию. У нее 6 очков из шести. У немок 3 пункта. Далее идут Украины и Румыния, имея по 1 баллу.

Румыния WU-17 – Украина WU-17 – 0:0

Румыния WU-17: Молдован, Михаэску, Апостол, Корсей, Бобок, Думитру, Чоабла, Лионте, Петрисор, Шоке, Раду (Фулоп, 79).

Украина WU-17: Сахно, Игнатенко, Вершняк, Савка, Масловская, Жигадло (Коновалова, 69), Авраменко, Мигаль (Бабич, 90), Савкина, Марценюк, Гладун.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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