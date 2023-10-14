Девичья сборная Украины WU-17 разгромно проиграла Германии
Украинки ужасно стартовали в квалификации к чемпионату Европы 2024
Сегодня, 14 октября девичья сборная Украины WU-17 разгромно проиграла сверстницам из Германии (5:0) в стартовом матче первого раунда квалификации к Евро-2024.
Практически весь матч немки владели значительным игровым преимуществом. Забив два гола в первом тайме и три – во втором, хозяйки уверенно победили.
Следующий матч квалификации чемпионата Европы 2024 года украинки проведут против команды Румынии 17 октября (начало - в 17:00 по киевскому времени).
Германия (WU-17) – Украина (WU-17) – 5:0 (2:0)
Голы: Копп (27), Рюккерт (33), Хокамп (57), Зиммерманн (71, 85).
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