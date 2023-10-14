Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Девичья сборная Украины WU-17 разгромно проиграла Германии
Молодежные турниры
14 октября 2023, 16:16 |
160
0

Девичья сборная Украины WU-17 разгромно проиграла Германии

Украинки ужасно стартовали в квалификации к чемпионату Европы 2024

14 октября 2023, 16:16 |
160
0
Девичья сборная Украины WU-17 разгромно проиграла Германии
УАФ

Сегодня, 14 октября девичья сборная Украины WU-17 разгромно проиграла сверстницам из Германии (5:0) в стартовом матче первого раунда квалификации к Евро-2024.

Практически весь матч немки владели значительным игровым преимуществом. Забив два гола в первом тайме и три – во втором, хозяйки уверенно победили.

Следующий матч квалификации чемпионата Европы 2024 года украинки проведут против команды Румынии 17 октября (начало - в 17:00 по киевскому времени).

Германия (WU-17) – Украина (WU-17) – 5:0 (2:0)

Голы: Копп (27), Рюккерт (33), Хокамп (57), Зиммерманн (71, 85).

По теме:
Юлия БЕНКЕ: «В матче с Украиной сохранили холодные головы»
Антье ДЕЛЛЬ: «Матчем против Украины мы не разочарованы»
Ксения СМИТС: «Против Украины мы были недостаточно стабильны»
чемпионат Европы по футболу WU-17 женская сборная Украины по футболу U-17 Сергей Сапронов женская сборная Германии по футболу Германия - Украина
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Русин и Попов не сыграют против сборной Северной Македонии
Футбол | 14 октября 2023, 10:27 13
Русин и Попов не сыграют против сборной Северной Македонии
Русин и Попов не сыграют против сборной Северной Македонии

Назарий Русин и Денис Попов не вошли в заявку сборной Украины

Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
Футбол | 14 октября 2023, 07:50 0
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония

Встреча состоится 14 октября в 16:00 по киевскому времени

Помощь для Шахтера. Основной защитник восстановился после травмы
Футбол | 14.10.2023, 16:28
Помощь для Шахтера. Основной защитник восстановился после травмы
Помощь для Шахтера. Основной защитник восстановился после травмы
Турнирные таблицы. Франция, Бельгия и Португалия вышли на Евро-2024
Футбол | 14.10.2023, 00:15
Турнирные таблицы. Франция, Бельгия и Португалия вышли на Евро-2024
Турнирные таблицы. Франция, Бельгия и Португалия вышли на Евро-2024
Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
Футбол | 14.10.2023, 05:45
Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звезда санкт-петербург: «Роспутько попросил политическое убежище в россии»
Звезда санкт-петербург: «Роспутько попросил политическое убежище в россии»
13.10.2023, 16:25 35
Футбол
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
13.10.2023, 11:35 19
Футбол
Большой скандал в Италии. Игрок Ромы делал ставку на матч клуба со скамейки
Большой скандал в Италии. Игрок Ромы делал ставку на матч клуба со скамейки
12.10.2023, 21:50 5
Футбол
Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024
Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024
12.10.2023, 16:26 14
Футбол
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
14.10.2023, 03:48 39
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Два игрока Италии исключены из состава команды из-за ставок
ОФИЦИАЛЬНО. Два игрока Италии исключены из состава команды из-за ставок
12.10.2023, 21:59 2
Футбол
Минус Шелтон. Определены первые участники 1/2 финала Мастерса в Шанхае
Минус Шелтон. Определены первые участники 1/2 финала Мастерса в Шанхае
12.10.2023, 16:51 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем