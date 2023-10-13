Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. САПРОНОВ: «Собираемся дать бой немкам. Завдача-минимум – удержаться в лиге»
Молодежные турниры
13 октября 2023, 04:15 | Обновлено 13 октября 2023, 04:29
7
0

САПРОНОВ: «Собираемся дать бой немкам. Завдача-минимум – удержаться в лиге»

Сборная Украины WU-17 в Дуйсбурге сыграет с Германией, Румынией, Австрией

13 октября 2023, 04:15 | Обновлено 13 октября 2023, 04:29
7
0
САПРОНОВ: «Собираемся дать бой немкам. Завдача-минимум – удержаться в лиге»
УАФ. Сергей Сапронов

С 14 по 20 октября девичья сборная Украины WU-17 в немецком городе Дуйсбург примет участие в первом раунде квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 WU-17. Соперницами будут футболистки Германии, Румынии и Австрии.

Главный тренер девичьей сборной Украины Сергей Сапронов рассказал, что ожидает от соревнований в Германии:

– Транзитом через Варшаву и Дюссельдорф добрались до Дуйсбурга, где есть возможность провести четырехдневный тренировочный сбор.

– В вашем распоряжении есть все футболистки, которых хотели видеть в сборной?

– Да. После апрельского Турнира развития под эгидой УЕФА, принимавшей Румыния, были определены позиции, которые нужно усилить. Вот почему пригласили сразу семь новичков – Светлану Сахно, Анну Авраменко, Каролину Рубан, Марию Осадчую, Дарью Запорожец, Анастасию Мигаль и Алессию Осипчук. Надеюсь, что не ошибся в выборе.

– Что можете сказать о соперницах?

– У нас достаточно информации о конкурентках. Конечно, фаворитки хозяйки – немки, но собираемся в первом туре дать им бой. Следующий оппонент – румынки, победившие на апрельском Турнире развития под эгидой УЕФА. У них практически не изменился состав. Последний соперник, сборная Австрии, пытается придерживаться того же стиля, что и хозяйки. Единственное, чего не хватает моим подопечным в отличие от визави – игровой практики. Будем играть, как говорится, с колес.

– На какой результат настраиваете девушек?

– Хочу, чтобы они в каждом матче демонстрировали все, что умеют. Задача-минимум – удержаться в Лиге А, потому что только поединки с сильными сборными позволяют быстрее прогрессировать.

По теме:
Определен состав сборной Украины на матчи квалификации Евро-2024 WU-17
Украинки будет судить матчи отбора Евро-2024 WU-17
Стали известны даты и место игр сборной Украины WU-17 в квалификации Евро
женская сборная Украины по футболу U-17 чемпионат Европы по футболу WU-17 Сергей Сапронов
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
Теннис | 12 октября 2023, 20:50 6
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко

Онс снялась с турнира в Чжэнчжоу из-за травмы колена

Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Футбол | 12 октября 2023, 22:38 5
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21

Подопечные Унаи Мельгоса одержали вторую победу в квалификации чемпионата Европы U-21

На каком месте Украина U-21? Английская молодежка отгрузила Сербии 9 мячей
Футбол | 13.10.2023, 00:39
На каком месте Украина U-21? Английская молодежка отгрузила Сербии 9 мячей
На каком месте Украина U-21? Английская молодежка отгрузила Сербии 9 мячей
ВИДЕО. Михайлюк провел второй яркий матч за Бостон
Баскетбол | 12.10.2023, 07:54
ВИДЕО. Михайлюк провел второй яркий матч за Бостон
ВИДЕО. Михайлюк провел второй яркий матч за Бостон
Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
Теннис | 12.10.2023, 18:31
Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Громкая сенсация на Мастерсе в Шанхае. Алькарас впервые проиграл Димитрову
Громкая сенсация на Мастерсе в Шанхае. Алькарас впервые проиграл Димитрову
11.10.2023, 15:55 1
Теннис
Первая лига. Карпаты и Ингулец мчатся в УПЛ. Турнирные таблицы
Первая лига. Карпаты и Ингулец мчатся в УПЛ. Турнирные таблицы
11.10.2023, 22:27
Футбол
Фламенго вырастил нового гения. Он переписывает рекорды Винисиуса Жуниора
Фламенго вырастил нового гения. Он переписывает рекорды Винисиуса Жуниора
11.10.2023, 13:15 1
Футбол
Цуренко на 2 тай-брейках обыграла 21-ю ракетку на турнире WTA 500 в Китае
Цуренко на 2 тай-брейках обыграла 21-ю ракетку на турнире WTA 500 в Китае
11.10.2023, 19:03 15
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где Украина сыграет матч отбора Евро с Италией
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где Украина сыграет матч отбора Евро с Италией
11.10.2023, 17:06 2
Футбол
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
11.10.2023, 21:59 17
Футбол
Калинина обыграла экс-вторую ракетку мира на турнире в Чжэнчжоу
Калинина обыграла экс-вторую ракетку мира на турнире в Чжэнчжоу
11.10.2023, 11:44 25
Теннис
Усложнили себе жизнь. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Сербией
Усложнили себе жизнь. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Сербией
11.10.2023, 20:34 18
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем