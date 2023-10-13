САПРОНОВ: «Собираемся дать бой немкам. Завдача-минимум – удержаться в лиге»

С 14 по 20 октября девичья сборная Украины WU-17 в немецком городе Дуйсбург примет участие в первом раунде квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 WU-17. Соперницами будут футболистки Германии, Румынии и Австрии.

Главный тренер девичьей сборной Украины Сергей Сапронов рассказал, что ожидает от соревнований в Германии:

– Транзитом через Варшаву и Дюссельдорф добрались до Дуйсбурга, где есть возможность провести четырехдневный тренировочный сбор.

– В вашем распоряжении есть все футболистки, которых хотели видеть в сборной?

– Да. После апрельского Турнира развития под эгидой УЕФА, принимавшей Румыния, были определены позиции, которые нужно усилить. Вот почему пригласили сразу семь новичков – Светлану Сахно, Анну Авраменко, Каролину Рубан, Марию Осадчую, Дарью Запорожец, Анастасию Мигаль и Алессию Осипчук. Надеюсь, что не ошибся в выборе.

– Что можете сказать о соперницах?

– У нас достаточно информации о конкурентках. Конечно, фаворитки хозяйки – немки, но собираемся в первом туре дать им бой. Следующий оппонент – румынки, победившие на апрельском Турнире развития под эгидой УЕФА. У них практически не изменился состав. Последний соперник, сборная Австрии, пытается придерживаться того же стиля, что и хозяйки. Единственное, чего не хватает моим подопечным в отличие от визави – игровой практики. Будем играть, как говорится, с колес.

– На какой результат настраиваете девушек?

– Хочу, чтобы они в каждом матче демонстрировали все, что умеют. Задача-минимум – удержаться в Лиге А, потому что только поединки с сильными сборными позволяют быстрее прогрессировать.