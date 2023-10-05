Определен состав сборной Украины на матчи квалификации Евро-2024 WU-17

Девичья сборная Украины WU-17 определилась с составом на первый раунд квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года, финальная часть которого пройдет в Швеции.

Наставник команды Сергей Сапронов пригласил для подготовки к соревнованиям 20 игроков.

Команды Лиги А, которые займут четвертые места в своих группах, продолжат сезон во втором раунде в Лиге В. Посев участников перед вторым раундом будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде. Швеция также участвует в соревнованиях, несмотря на прямую путевку в финальную часть, принадлежащую ей как хозяину.

Команды Лиги B будут бороться за выход в Лигу А в шести группах. Победители групп и обладатель второго места с лучшим результатом против команд, занявших первое и третье места в своих группах, перейдут в высший дивизион.

Подопечные Сергея Сапронова попали в группу 4 Лиги А вместе с Германией, Румынией и Австрией. Мини-турнир будет проходить с 14 по 20 октября в немецком городе Дуйсбург (стадионы Sportschule Wedau и Leichtathletikstadion BZA Wedau III).

Состав девичьей сборной Украины WU-17

Вратари: Светлана Снигур («Верес» Ровно), Анна Харченко («Динамо» Киев), Светлана Сахно («Колос» Ковалевка).

Защитники: Алина Савка («Ворскла» Полтава), Елизавета Масловская («Шахтер» Донецк), Мария Игнатенко, Диана Ткачук (обе – «Ладомир» Владимир), Анна Бабич, София Вершняк (обе – «Юность» Чернигов).

Полузащитники: Виктория Савкина, Зоряна Гладун (обе – «Ладомир» Владимир), Анастасия Жигадло, Анна Авраменко (обе – «Кривбасс» Кривой Рог), Мария Осадчая («Систерс» Одесса), Анастасия Мигаль (ДВТК, Венгрия), Алессия Осипчук («Аталанта», Италия).

Нападающие: Елена Марценюк (ЕМС-Подолье Винница), Дарья Запорожец (Динамо Киев), София Коновалова (Ладомир Владимир), Каролина Рубан (Кривбасс Кривой Рог).

Евро-2024 WU-17

Первый раунд отбора. Лига А. Группа 4

14.10.2023

14:00. Германия – Украина

17:00. Австрия – Румыния

17.10.2023

14:00. Германия – Австрия

17:00. Румыния – Украина

20.10.2023

14:00. Румыния – Германия

14:00. Украина – Австрия

Лига А

Группа 1: Испания, Португалия, Чехия, Босния и Герцеговина.

Группа 2: Польша, Ирландия, Норвегия, Исландия.

Группа 3: Франция, Словения, Италия, Шотландия.

Группа 4: Германия, Румыния, Австрия, Украина .

. Группа 5: Швейцария, Нидерланды, Финляндия, Болгария.

Группа 6: Великобритания, Бельгия, Венгрия, Северная Ирландия.

Группа 7: Швеция, Дания, Белоруссия, Греция.

Лига В