Стали известны даты и место игр сборной Украины WU-17 в квалификации Евро
Подопечные Сергея Сапронова сыграют матчи группы в немецком Дуйсбурге
Определились даты, время и места проведения поединков отбора чемпионата Европы 2024 с участием девичьей сборной Украины WU-17 (игроки 2007 года рождения).
Подопечные Сергея Сапронова попали в группу 4 Лиги А вместе с Германией, Румынией и Австрией. Мини-турнир будет проходить с 14 по 20 октября в немецком городе Дуйсбург (стадионы Sportschule Wedau и Leichtathletikstadion BZA Wedau III).
Команды Лиги А, которые займут четвертые места в своих группах, продолжат сезон во втором раунде в Лиге В. Посев участников перед вторым раундом будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде. Швеция также участвует в соревнованиях, несмотря на прямую путевку в финальную часть, принадлежащую ей как хозяину.
Команды Лиги B будут бороться за выход в Лигу А в шести группах. Победители групп и обладатель второго места с лучшим результатом против команд, занявших первое и третье места в своих группах, перейдут в высший дивизион.
Евро-2024 WU-17
Первый раунд отбора. Лига А. Группа 4
14.10.2023
- 14:00. Германия – Украина
- 17:00. Австрия – Румыния
17.10.2023
- 14:00. Германия – Австрия
- 17:00. Румыния – Украина
20.10.2023
- 14:00. Румыния – Германия
- 14:00. Украина – Австрия
Лига А
- Группа 1: Испания, Португалия, Чехия, Босния и Герцеговина.
- Группа 2: Польша, Ирландия, Норвегия, Исландия.
- Группа 3: Франция, Словения, Италия, Шотландия.
- Группа 4: Германия, Румыния, Австрия, Украина.
- Группа 5: Швейцария, Нидерланды, Финляндия, Болгария.
- Группа 6: Великобритания, Бельгия, Венгрия, Северная Ирландия.
- Группа 7: Швеция, Дания, Белоруссия, Греция.
Лига В
- Группа 1: Косово, Северная Македония, Грузия, Армения.
- Группа 2: Сербия, Израиль, Андорра, Латвия.
- Группа 3: Хорватия, Люксембург, Азербайджан, Мальта.
- Группа 4: Уэльс, Фарерские острова, Казахстан, Албания.
- Группа 5: Словакия, Черногория, Литва.
- Группа 6: Эстония, Турция, Молдова.
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