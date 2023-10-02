Стали известны даты и место игр сборной Украины WU-17 в квалификации Евро

Определились даты, время и места проведения поединков отбора чемпионата Европы 2024 с участием девичьей сборной Украины WU-17 (игроки 2007 года рождения).

Подопечные Сергея Сапронова попали в группу 4 Лиги А вместе с Германией, Румынией и Австрией. Мини-турнир будет проходить с 14 по 20 октября в немецком городе Дуйсбург (стадионы Sportschule Wedau и Leichtathletikstadion BZA Wedau III).

Команды Лиги А, которые займут четвертые места в своих группах, продолжат сезон во втором раунде в Лиге В. Посев участников перед вторым раундом будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде. Швеция также участвует в соревнованиях, несмотря на прямую путевку в финальную часть, принадлежащую ей как хозяину.

Команды Лиги B будут бороться за выход в Лигу А в шести группах. Победители групп и обладатель второго места с лучшим результатом против команд, занявших первое и третье места в своих группах, перейдут в высший дивизион.

Евро-2024 WU-17

Первый раунд отбора. Лига А. Группа 4

14.10.2023

14:00. Германия – Украина

17:00. Австрия – Румыния

17.10.2023

14:00. Германия – Австрия

17:00. Румыния – Украина

20.10.2023

14:00. Румыния – Германия

14:00. Украина – Австрия

Лига А

Группа 1: Испания, Португалия, Чехия, Босния и Герцеговина.

Группа 2: Польша, Ирландия, Норвегия, Исландия.

Группа 3: Франция, Словения, Италия, Шотландия.

Группа 4: Германия, Румыния, Австрия, Украина.

Группа 5: Швейцария, Нидерланды, Финляндия, Болгария.

Группа 6: Великобритания, Бельгия, Венгрия, Северная Ирландия.

Группа 7: Швеция, Дания, Белоруссия, Греция.

Лига В