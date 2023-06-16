Женская сборная Украины WU-17 узнала соперников по квалификации ЧЕ-2024
Украинская сборная попала в группу с Германией, Румынией и Австрией
Сьогодні, 16 червня, у швейцарському Ньоні відбулася церемонія жеребкування першого раунду відбору до Євро-2024 WU-17.
50 учасників було поділено на Лігу А (28 команд) та Лігу В (22 команди) на підставі рейтингу за підсумками другого раунду відбору Євро-2022/2023. За результатами жеребкування визначилися склади груп обох ліг.
Дівоча збірна України WU-17 волею жереба потрапила до групи 4 Ліги А разом із Німеччиною, Румунією та Австрією.
Після жеребкування буде визначено господарів міні-турнірів. Матчі відбудуться в період із 1 серпня до 20 листопада 2023 року.
Команди Ліги А, які посядуть четверті місця у своїх групах, продовжать сезон у другому раунді Ліги В. Посів учасників перед другим раундом залежатиме від того, які місця у своїх групах посядуть команди в першому раунді. Швеція також бере участь у змаганнях, незважаючи на пряму путівку до фінальної частини, яка належить їй як господарю.
Команди Ліги B (включно з командами, що вилетіли з Ліги А в другому раунді відбору Євро-2022/2023) боротимуться за вихід до Ліги А в шести групах. Переможці груп та володар другого місця з найкращим результатом проти команд, що посядуть перше та третє місця у своїх групах, перейдуть у вищий дивізіон.
Євро-2024 WU-17
Жеребкування першого раунду відбору
Ліга А
- Група 1: Іспанія, Португалія, Чехія, Боснія і Герцеговина
- Група 2: Польща, Ірландія, Норвегія, Ісландія
- Група 3: Франція, Словенія, Італія, Шотландія
- Група 4: Німеччина, Румунія, Австрія, Україна
- Група 5: Швейцарія, Нідерланди, Фінляндія, Болгарія
- Група 6: Англія, Бельгія, Угорщина, Північна Ірландія
- Група 7: Швеція, Данія, білорусь, Греція
Ліга В
- Група 1: Косово, Північна Македонія, Грузія, Вірменія
- Група 2: Сербія, Ізраїль, Андорра, Латвія
- Група 3: Хорватія, Люксембург, Азербайджан, Мальта
- Група 4: Уельс, Фарерські острови, Казахстан, Албанія
- Група 5: Словаччина, Чорногорія, Литва
- Група 6: Естонія, Туреччина, Молдова
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