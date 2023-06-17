Сергей САПРОНОВ: «Сборная Украины попала в очень равную группу»

16 июня в Швейцарии состоялась жеребьевка первого раунда отбора Евро-2024 среди девичьих сборных WU-17. По его итогам, соперницами украинских футболисток в Лиге А стали команды Германии, Румынии и Австрии.

Главный тренер девичьей сборной Украины WU-17 Сергей Сапронов прокомментировал итоги жеребьевки:

– Мы попали в довольно ровную группу. Поскольку, по предварительной информации, турнир будет принимать Германия, именно хозяек можно считать фаворитами. Конечно, будем стараться дать бой не только немкам, но и остальным участникам. Кстати, в конце апреля мы взяли верх над румынками на Турнире развития УЕФА.

– Когда организаторы определятся с календарем и тем, в каких городах будут проходить поединки?

– До 21 июня. Точно можно сказать, что в стартовом туре мы сыграем с немками. Возможно, удастся провести многодневный этап подготовки непосредственно перед турниром. Надеемся, хозяйки при поддержке УЕФА пойдут нам навстречу.

– Ваши подопечные прошли проверку боем в конце апреля на Турнире развития УЕФА. На скольких футболисток, выступавших в Румынии, рассчитываете осенью?

– На 12, с остальными еще придется определяться. Есть проблемы в центре обороны и полузащиты. Чемпионат Украины в классе сильнейших стартует в августе, и у меня будет немного времени, чтобы посмотреть потенциальных новичков. Еще раньше, в июле, возьмусь также за анализ видеозаписей матчей с участием выступающих за рубежом юных украинских футболисток.