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09 декабря 2023, 06:00 | Обновлено 09 декабря 2023, 06:16
575
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Золотая бутса. 4 бомбардира находятся в рейтинге выше Холанда и Мбаппе

В топ-4 входят: Акор Адамс, Гарри Кейн, Амаль Пеллегрино, Серу Гирасси

09 декабря 2023, 06:00 | Обновлено 09 декабря 2023, 06:16
575
0
Золотая бутса. 4 бомбардира находятся в рейтинге выше Холанда и Мбаппе
Twitter. Холанд и Мбаппе

В Европе продолжаются европейские чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидером в текущем рейтинге ESM Golden Shoe (Золотая бутса) является нигерийский форвард Акор Адамс из Монпелье (36.5 баллов). 23-летний нападающий забил 15 мячей за норвежский «Лиллестрем» (с коэффициентом 1.5 = 22.5 очка) и добавил еще 7 голов за французский клуб «Монпелье» (умножается на 2 = 14 пунктов).

На второе место вышел англичанин Гарри Кейн из «Баварии» – 18 голов, которые дают 36 очков. Также 36 очков имеет норвежский форвард Амаль Пеллегрино, который забил за «Буде-Глимт» 24 гола (с коэффициентом 1.5). Однако чемпионат Норвегии уже закончился.

Гвинеец Серу Гирасси из «Штутгарта» (16 мячей, 32 очков) идет на 4-й позиции. Топ-5 замыкает норвежский форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд (обладатель Золотой бутсы прошлого сезона), который забил 15 голов (30 очков), дальше идет лидер французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе с 14 мячами (28 очков).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2023/24. Положение на 9 декабря 2023 года

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Золотая бутса Штутгарт Монпелье Бавария Манчестер Сити Гарри Кейн Буде-Глимт Килиан Мбаппе выбор редакции ПСЖ Эрлинг Холанд Амаль Пеллегрино Серу Гирасси
Источник Sport.ua
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