Альтернативная реальность без Шахтера. Топ-5 команд УПЛ по метрике xPoints

Сегодня в украинской Премьер-лиге сезона-2023/24 стартует последний в нынешнем году тур – 17-й по счету. После того, как поединки в его рамках будут сыграны отечественный элитарный дивизион официально отправится на зимнюю паузу и должен будет вернуться к нам вновь лишь в конце февраля (базовой датой 18-го тура утверждено 24 февраля 2024 года).

Учитывая сложнейшие условия, в которых проводится нынешний чемпионат, турнирная таблица сейчас выглядит достаточно неоднородно, так как некоторые команды не сумели сыграть полное количество матчей, а часть перенесенных поединков были отложены сразу на весну следующего года. Впрочем, это не мешает нам взглянуть на то, как выглядит турнирная таблица украинской Премьер-лиги на основе метрики xPoints – расчетного показателя ожидаемых очков. И – к удивлению многих – здесь даже в топ-5 рейтинга нет действующего чемпиона «Шахтера», что во многом объясняется меньшим количеством сыгранных матчей «горняками», хотя здесь бросается в глаза показатель «Динамо», которое провело еще меньше поединков, но имеет лучший показатель xPoints.

Полная турнирная таблица УПЛ-2023/24 на основе метрики xPoints выглядит следующим образом (без учета перенесенного матча 3-го тура «Динамо» – «Металлист 1925», который был сыгран 7 декабря):

А сейчас мы предлагаем детальнее остановиться на пятерке лучших, и оценить, по каким еще компонентам эти команды имеют преимущество над остальными.

5. Кривбасс – 24,7 xPoints

Прежде всего, стоит отмечать, что «Кривбасс» является реальным лидером сезона в УПЛ, так как по набранным очкам делит первенство с «Днепром-1». Кроме того, именно команда из Кривого Рога ныне имеет на своем счету наибольшее количество забитых мячей в чемпионате – 29. По этому важному компоненту подопечные Вернидуба опережают и «Динамо» (27), и «Днепр-1» (25), и «Шахтер» с «Рухом» (оба – по 24).

В УПЛ-2023/24 «Кривбасс» является безоговорочным лидером по числу поданных угловых (105), опережая «Колос» (97) и «Рух» (96), а еще команда Вернидуба главенствует по числу совершенных фолов (249), причем также с существенным отрывом от остальных (230 – у «Днепра-1» и 227 – у «Оболони», которые формируют топ-3 по этому компоненту). Чаще остальных в составе криворожан нарушают правила Бизимана (29 фолов), Понедельник (28) и Дибанго (26). Хотя у еще пятерых игроков показатель фолов превышает 15, что лишний раз демонстрирует боевитость нынешнего «Кривбасса», который многие уже называют не иначе как «Мужики 2.0».

Помимо этого «Кривбасс» является вторым в УПЛ по выполненным пенальти (4), единоборствам в обороне (1115), передачам в разрез (123), умным передачам (52; выше только «Шахтер» с показателем в 76); третьим – по обводкам (409), офсайдам (29), пасам с продвижением мяча (1111); четвертым – по ударам (207), навесам (252), глубоким передачам (116), ключевым передачам (55), индексу прессинга PPDA (9,18); пятым – по потерям мяча (1597).

4. Динамо – 24,8 xPoints

«Динамо» имеет один из наибольших показателей перенесенных матчей в УПЛ-2023/24. Но даже без учета сыгранного накануне поединка против «Металлиста 1925», и остальных непроведенных матчей, «бело-синие» имеют один из самых высоких показателей xPoints в сезоне. Другой вопрос, что киевляне наряду с «Рухом» являются только двумя командами в топ-5, которые реально набрали очков меньше, чем это предусматривает расчетная метрика от Wyscout. И именно это является огромной проблемой как для киевлян, так и для львовян, о которых речь пойдет чуть ниже.

ФК Динамо

В текущем розыгрыше УПЛ «Динамо» является лидером по минимальному количеству замен. В активе киевлян их только 45. Также подопечные Александра Шовковского являются одной из самых молодых команд чемпионата по среднему возрасту – «Динамо» занимает пятое место с показателем 25,2 года.

Лидером чемпионата «Динамо» является по глубоким передачам (171), а еще «бело-синие» делят лидерство в лиге по количеству выполненных пенальти (5). Вторую строчку киевляне занимают по ожидаемым голам (28,56xG), забитым мячам (27) и индексу передач (14,4), который демонстрирует интенсивность ведения игры посредством пасов.

На третьем месте «Динамо» находится по касаниям в штрафной соперника (53), ключевым передачам (56) и по заработанным красным карточкам (4); на пятом – по среднему показателю владения мячом (53,7%).

3. Полесье – 26,8 xPoints

Новичку сезона «Полесью» с ходу удалось стать одной из лучших команд украинской Премьер-лиги, использовав заметный кризис, который сейчас переживают некогда завсегдатаи топ-5 или топ-7 «Заря», «Александрия» и «Ворскла». Имея хорошие финансовые и кадровые возможности команда из Житомира неплохо реализовывает их в реальные показатели, в том числе и в турнирной таблице чемпионата. В частности, как это присуще топовым коллективам, «Полесье» в реальности набрало больше очков, чем это предусматривает метрика xPoints – 31 против 26,8. Примечательно, что для этого житомирянам не потребовалось даже быть в топ-5 чемпионата по таким показателям как забитые мячи или ожидаемые голы (xG).

Более того, на текущий момент «Полесье» является лидером чемпионата только по одному статистическому компоненту – единоборствам в обороне (1123)! Но учитывая это, команда Калитвинцева лишь десятая по числу совершенных фолов (196) и восьмая – по количеству полученных желтых карточек (34). Хотя здесь «ложкой дегтя» для поклонников и тренерского штаба «Полесья» является то, что футболисты этой команды занимают второе место в сезоне-2023/24 УПЛ по заработанным красным карточкам, которых у житомирян аж 5. Также подопечные Калитвинцева делят лидерство с «Динамо» и «Ворсклой» по выполненным пенальти (у всех трех команд – по 5).

Если брать во внимание другие значимые статистические показатели, то здесь мы наблюдаем следующую картину: «Полесье» в настоящий момент четвертое в УПЛ по обводкам (391), перехватам (661), потерям мяча (1608); пятое – по минимальному числу использованных замен (58), ударам (206) и умным передачам (43).

2. Днепр-1 – 29 xPoints

«Днепр-1» наряду с «Кривбассом», как уже упоминалось, является лидером нынешнего сезона в УПЛ по реально набранным очкам. Их у команды Юрия Максимова 33, а вот по ожидаемым очкам «спортклубовцы» превзошли криворожан, так как имеют в активе 29 xPoints. Впрочем, для «Днепра-1» все равно важнее другое: команда в реальности набирает больше, чем в теории, а это означает, что она способна выгрызать очки там, где, согласно расчетных методик, должна была бы их терять. Именно последнее обстоятельство зачастую и становится одним из ключевых факторов в борьбе за чемпионство.

СК Днепр-1

«Днепр-1» является лидером УПЛ-2023/24 по трем статистическим компонентам, представленным на Wyscout. Это общее количество передач (7948; причем это лидерство с огромным отрывом от идущего на втором месте «Шахтера», у которого только 6871 передача в активе), индекс передач (14,9) и количество пасов с продвижением (1150).

Также подопечные Максимова могут похвастаться тем, что являются вторыми в УПЛ по среднему показателю владения мячом (56,9%), выполненным пенальти (4), ключевым передачам (59), длинным передачам (751), интенсивности ведения единоборств (6,1), индексу прессинга PPDA (7,73), фолам (230); третьими – по ударам (208), пасам в финальную треть (854), потерям мяча (1640); четвертыми – по касаниям в штрафной (278); пятыми – по угловым (87), единоборствам в обороне (1063).

1. Рух – 30,6 xPoints

На первой строчке УПЛ-2023/24 по ожидаемым очкам в настоящий момент расположился «Рух», причем львовяне обеспечили себе весьма комфортное лидерство. Впрочем, подопечные Пономарева в реальности существенно недобирают очков, если сравнивать их с данными метрики xPoints. В частности, «Рух» имеет в турнирной таблице УПЛ 25 очков, а это почти на шесть меньше расчетного показателя, в то время, как у большинства команд в топ-5 (кроме «Динамо») наблюдается обратная динамика, когда реально набранных очков больше, чем xPoints.

Лидерство «Руха» не является каким-то случайным или странным, для понимания чего стоит посмотреть на другие статистические показатели команды Пономарева. Прежде всего, львовяне являются лидером турнира по ожидаемым голам (29,06xG), а также занимают первое место по ударам (260), навесам (288), обводкам (519), интенсивности ведения единоборств (6,4), индексу прессинга PPDA (7,02), передачам в разрез (126) и передачам в финальную треть (896). Лидерства в этих статистических компонентах более чем достаточно для любой команды мира, чтобы быть первой в своем национальном чемпионате, но при условии эффективной реализации моментов. А вот здесь у «Руха» и выявляется проблема – пока львовян подводит исполнительское мастерство, но здесь у Пономарева есть более чем веское оправдание: его команда является самой молодой в чемпионате, если исходить из показателя среднего возраста (21,7). Причем с большим отрывом, так как у «Зари», которая занимает вторую строчку, эта цифра составляет 23,6, а у «Шахтера», замыкающего тройку, – 24.

Кроме того, «Рух» является вторым в УПЛ по касаниям в штрафной (354), потерям мяча (1682), рывкам с продвижением (298), третьим – по среднему показателю владения мячом (55,8%), угловым (96), общему числу передач (6399), длинным передачам (727), умным передачам (49), глубоким передачам (136), четвертым – по пасам с продвижением (1101), пятым – по нарушениям соперника (200), офсайдам (26), верховым единоборствам (587), ключевым передачам (53).