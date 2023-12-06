Первый гол Яремчука, яркие эмоции Зинченко, удачный финиш в женской ЛН

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник,5 декабря.

1A. Гол Яремчука принес победу Валенсии в матче 1/32 финала Кубка Испании

«Летучие мыши» минимально выиграли у команды 5-го дивизиона «Ароса»

1B. ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию

Украинец забил в дебюте матча против «Аросы»

2A. Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун

Команды на двоих забили семь голов

2B. ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне

«Арсенал» в суперматче вырвал победу у «Лутон Таун» со счетом 4:3

2C. Кто получил 8.9 и 4.1? Названа оценка Зинченко за суперматч Арсенала в АПЛ

«Канониры» вырвали победу у «Лутон Таун», игра завершилась со счетом 4:3

3. Украина обыграла Сербию в женской Лиге наций. Сине-желтых ждет плей-аут

Единственный в матче гол забила Виктория Гирин на 54-й минуте

4. Малиновский не помог. Дженоа уступил Лацио и вылетел из Кубка Италии

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «бело-голубых»

5A. Лунин настроен покинуть Реал и найти клуб, где он будет первым номером

Об этом сообщил испанский журналист Хосе Феликс Диас

5B. Источник: руководство мадридского Реала в восторге от игры Андрея Лунина

В последних 5 матчах украинский голкипер трижды сохранил ворота нетронутыми

5C. Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге

Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов в чемпионате Испании

6. Тренер ЮКСА: «Вратаря Агробизнеса забрали в ТЦК прямо на вокзале»

Николай Цымбал рассказал резонансную историю об Андрее Поповиче

7A. Уверенно победили немцев. Прометей выиграл пятый матч в Еврокубке

Баскетболисты украинского клуба проиграли только заключительную четверть

7B. Волейболистки Прометея проиграли в Польше матч Лиги чемпионов

В пяти партиях подопечные Ивана Петкова уступили клубу ЛКС Лодзь

8. Володько не смогла доиграть матч против нейтральной теннисистки в Дубае

Катерина снялась в первом сете

9. Зов пустыни: игроки, которые могут уехать в Саудовскую Аравию зимой

Рассматриваем футболистов, которые могут покинуть Европу в январе

10A. Проблемы Черноморца. Четыре поражения кряду и слухи об уходе Григорчука

Одесская команда хорошо начала, но зиму встречает в явном кризисе

10B. От Литовки до Трубина: украинские вратари-легионеры

Об отечественных стражах ворот зарубежных клубов