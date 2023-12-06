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06 декабря 2023, 10:45 | Обновлено 06 декабря 2023, 11:06
754
0

Первый гол Яремчука, яркие эмоции Зинченко, удачный финиш в женской ЛН

Главные новости за 5 декабря на Sport.ua

06 декабря 2023, 10:45 | Обновлено 06 декабря 2023, 11:06
754
0
Первый гол Яремчука, яркие эмоции Зинченко, удачный финиш в женской ЛН
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник,5 декабря.

1A. Гол Яремчука принес победу Валенсии в матче 1/32 финала Кубка Испании
«Летучие мыши» минимально выиграли у команды 5-го дивизиона «Ароса»

1B. ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
Украинец забил в дебюте матча против «Аросы»

2A. Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун
Команды на двоих забили семь голов

2B. ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне
«Арсенал» в суперматче вырвал победу у «Лутон Таун» со счетом 4:3

2C. Кто получил 8.9 и 4.1? Названа оценка Зинченко за суперматч Арсенала в АПЛ
«Канониры» вырвали победу у «Лутон Таун», игра завершилась со счетом 4:3

3. Украина обыграла Сербию в женской Лиге наций. Сине-желтых ждет плей-аут
Единственный в матче гол забила Виктория Гирин на 54-й минуте

4. Малиновский не помог. Дженоа уступил Лацио и вылетел из Кубка Италии
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «бело-голубых»

5A. Лунин настроен покинуть Реал и найти клуб, где он будет первым номером
Об этом сообщил испанский журналист Хосе Феликс Диас

5B. Источник: руководство мадридского Реала в восторге от игры Андрея Лунина
В последних 5 матчах украинский голкипер трижды сохранил ворота нетронутыми

5C. Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов в чемпионате Испании

6. Тренер ЮКСА: «Вратаря Агробизнеса забрали в ТЦК прямо на вокзале»
Николай Цымбал рассказал резонансную историю об Андрее Поповиче

7A. Уверенно победили немцев. Прометей выиграл пятый матч в Еврокубке
Баскетболисты украинского клуба проиграли только заключительную четверть

7B. Волейболистки Прометея проиграли в Польше матч Лиги чемпионов
В пяти партиях подопечные Ивана Петкова уступили клубу ЛКС Лодзь

8. Володько не смогла доиграть матч против нейтральной теннисистки в Дубае
Катерина снялась в первом сете

9. Зов пустыни: игроки, которые могут уехать в Саудовскую Аравию зимой
Рассматриваем футболистов, которые могут покинуть Европу в январе

10A. Проблемы Черноморца. Четыре поражения кряду и слухи об уходе Григорчука
Одесская команда хорошо начала, но зиму встречает в явном кризисе

10B. От Литовки до Трубина: украинские вратари-легионеры
Об отечественных стражах ворот зарубежных клубов

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Источник Sport.ua
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