Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зов пустыни: игроки, которые могут уехать в Саудовскую Аравию зимой
Саудовская Аравия
05 декабря 2023, 12:31 | Обновлено 05 декабря 2023, 12:32
1499
2

Зов пустыни: игроки, которые могут уехать в Саудовскую Аравию зимой

Рассматриваем футболистов, которые могут покинуть Европу в январе

05 декабря 2023, 12:31 | Обновлено 05 декабря 2023, 12:32
1499
2
Зов пустыни: игроки, которые могут уехать в Саудовскую Аравию зимой
Getty Images/Global Images Ukraine

Саудовская Аравия стала одним из главных героев летнего трансферного окна. После Криштиану Роналду саудовцы переманили к себе Карима Бензема, Садио Мане, Джордана Хендерсона, Неймара и многих других известных игроков. Вероятно, это только начало. Саудовские клубы намерены продолжать активную трансферную политику, и у них есть новые кандидаты на усиления составов. Далее рассмотрим, какие игроки могут уехать в Саудовскую Аравию в январе.

Лука Модрич (Реал Мадрид)

Будущее Модрича уже сейчас является неопределенным. Контракт 38-летнего хавбека с мадридским Реалом рассчитан до конца сезона. Хорват получает все меньше игрового времени в "королевском клубе", поэтому вопрос о его будущем становится актуальным. Агент заявлял, что минувшим летом у игрока были предложения из Саудовской Аравии. Местные Аль-Иттихад и Аль-Ахли до сих пор заинтересованы в его подписании. Саудовские клубы хотят заполучить Модрича уже в январе, и это может сработать, учитывая его положение в столице Испании.

Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед)

Летом Марсьяль получил выгодное предложение от саудовского клуба. Француз отклонил это предложение и решил остаться в МЮ. Наверное, зря. В текущем сезоне 27-летний нападающий проводит на поле в среднем 29 минут за матч. Нынешняя кампания – одна из худших в его карьере по этому показателю. Да и команде форвард не приносит много пользы. К настоящему времени на его счету только 1 гол в АПЛ. Если интерес из Саудовской Аравии сохраняется, МЮ вполне может продать игрока в январе. Учитывая, что его контракт рассчитан до конца сезона, для манкунианцев эта сделка будет выгодной.

Каземиро (Манчестер Юнайтед)

Второй сезон в составе МЮ проходит для Каземиро гораздо хуже, чем первый. Ранее бразильца называли одним из лучших игроков манкунианцев, теперь считают одним из худших. Британская пресса пестрит сообщениями о том, что Каземиро обводят чаще, чем любого другого опорника в АПЛ. Ситуация для 31-летнего хавбека складывается не самая лучшая. По слухам, МЮ готов продать игрока, а в его подписании заинтересован клуб из Саудовской Аравии. Есть информация, что Каземиро тоже недоволен своим положением на Олд Траффорд. Так что в январе стороны вполне могут и расстаться.

Томас Парти (Арсенал)

Getty Images. Томас Парти

Будущее Парти в Арсенале становится все более туманным. Летом саудовский клуб уже пытался подписать игрока, но предложение не устроило "канониров". В январе, согласно последним новостям, "пушкари" будут более разговорчивыми. В клубе недовольны тем, что футболист часто получает травмы. Да и в целом на него рассчитывают уже не так, как раньше. Арсенал готов продать Томаса в январе. Вполне вероятно, что 30-летний хавбек отправится в Саудовскую Аравию со второй попытки. Зимой "канониры" не будут так сильно настаивать на своей цене.

Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед)

Чем ближе к открытию трансферного окна, тем больше претендентов появляется на Санчо. Это и неудивительно, учитывая, что футболист не играет с октября. На его счету в текущем сезоне только 3 матча в АПЛ. Англичанин остается отстраненным от команды из-за конфликта с тренером, и улучшение этой ситуации не ожидается. Вероятно, 23-летний вингер покинет МЮ в январе, чтобы получать игровую практику. По слухам, в саудовской лиге считают Санчо главной трансферной целью на январь. Саудовцы очень хотят видеть англичанина в одном из своих клубов. Уже сейчас у него есть выгодное предложение от одного из них. Но к Джейдону есть интерес и в Европе. Время покажет, какое решение примет игрок.

Ришарлисон (Тоттенхэм)

Услугами Ришарлисона тоже активно интересуются в Саудовской Аравии. Местные клубы хотели подписать игрока летом, но Тоттенхэм тогда его не отпустил. В январе ситуация может измениться. С одной стороны, шпорам нежелательно разбрасываться футболистами из-за большого количества травм. С другой, команда в атаке справляется и без бразильца. По ходу сезона 26-летний нападающий не реализовал множество моментов, забив только 1 гол в 10-ти матчах АПЛ. Все будет зависеть от Тоттенхэма. Если "шпоры" выйдут на рынок зимой для усиления состава, тогда им придется и продавать игроков. Наверняка, Ришарлисон будет в этом списке.

Чичарито (Лос-Анджелес Гэлакси)

Формально контракт Чичарито с Гэлакси рассчитан до конца года. Но мексиканец уже сейчас может искать себе новый клуб, чем он, впрочем, и занимается. В недавнем интервью 35-летний нападающий заявил, что рассматривает разные варианты, в том числе и в Саудовской Аравии. У саудовцев хорошие шансы заполучить опытного форварда. Чичарито приближается к закату карьеры. Он поиграл во многих городах и странах, поэтому Саудовская Аравия может стать хорошим вариантом для завершения. Наверняка, предложение он получил хорошее.

Серхи Роберто (Барселона)

Getty Images. Cерхи Роберто

Уже через несколько месяцев после начала сезона в Испании начали писать о туманном будущем Роберто в Барселоне. Игроку предрекают уход из каталонского клуба по окончании нынешней кампании, но стороны могут расстаться и в январе. "Сине-гранатовым" по-прежнему нужно продавать футболистов ради усиления состава. Роберто считается одним из главных претендентов на выход. Испанца мучают травмы, хотя и будучи здоровым он не всегда получает игровое время. В его подписании заинтересованы клубы из МЛС и Саудовской Аравии. Роберто отдает предпочтение Америке, но многое будет зависеть и от предложения, в том числе и Барселоне.

Текст: meta.ua/sport

По теме:
Матич назвал двух футболистов МЮ, которые злили команду своими опозданиями
Шахтер и Динамо. Обновлен проектный посев в еврокубках 2024/25
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
выбор редакции Лука Модрич Антони Марсьяль Каземиро Томас Парти Джейдон Санчо Ришарлисон Хавьер Эрнандес (Чичарито)
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
Другие виды | 05 декабря 2023, 06:27 0
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?

Главные новости за 4 декабря на Sport.ua

Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Футбол | 04 декабря 2023, 18:45 6
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024

Главными фаворитами чемпионата Европы, по мнению WilliamHill, являются Англия и Франция

Проблемы Черноморца. Четыре поражения кряду и слухи об уходе Григорчука
Футбол | 05.12.2023, 11:10
Проблемы Черноморца. Четыре поражения кряду и слухи об уходе Григорчука
Проблемы Черноморца. Четыре поражения кряду и слухи об уходе Григорчука
Миколенко среди них? Звезды Эвертона могут подать в суд на клуб
Футбол | 04.12.2023, 18:19
Миколенко среди них? Звезды Эвертона могут подать в суд на клуб
Миколенко среди них? Звезды Эвертона могут подать в суд на клуб
ФОТО. Мунк, Барби, Фредди Меркьюри. Лучшие мемы с кричащим Холандом
Футбол | 05.12.2023, 12:46
ФОТО. Мунк, Барби, Фредди Меркьюри. Лучшие мемы с кричащим Холандом
ФОТО. Мунк, Барби, Фредди Меркьюри. Лучшие мемы с кричащим Холандом
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олег Мандрівник
В 38 бегать по жаре в СА может быть проблематично
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер назвал боксера, у которого больше шансов победить Фьюри, чем у Усика
Тренер назвал боксера, у которого больше шансов победить Фьюри, чем у Усика
03.12.2023, 10:42 3
Бокс
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
04.12.2023, 15:10 3
Футбол
Скандал Динамо с Минаем, перформанс Мудрика, победа гандболисток на ЧМ
Скандал Динамо с Минаем, перформанс Мудрика, победа гандболисток на ЧМ
04.12.2023, 06:10 14
Футбол
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
04.12.2023, 05:05
Футбол
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
03.12.2023, 11:35 4
Теннис
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
04.12.2023, 19:08 46
Футбол
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
04.12.2023, 04:09 10
Теннис
Жеребьевка Евро-2024, гол Малиновского, победа Жироны
Жеребьевка Евро-2024, гол Малиновского, победа Жироны
03.12.2023, 08:53
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем