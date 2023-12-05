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Украина. Первая лига
05 декабря 2023, 15:21 |
1087
2

Тренер ЮКСА: «Вратаря Агробизнеса забрали в ТЦК прямо на вокзале»

Николай Цымбал рассказал резонансную историю об Андрее Поповиче

05 декабря 2023, 15:21 |
1087
2
Тренер ЮКСА: «Вратаря Агробизнеса забрали в ТЦК прямо на вокзале»
УАФ. Николай Цымбал

Главный тренер футбольного клуба ЮКСА Николай Цымбал рассказал резонансную историю о вратаре «Агробизнеса» Андрее Поповиче.

– Николай Владимирович, это правда, что Вам вручили повестку в военкомат?

– Нет, такого не было. Все нормально. У меня есть официальная отсрочка из-за ребенка. Просто я планирую ехать на Закарпатье, а там сейчас массовая проверка мужчин на вокзале. Их проверяют и сразу везут на медкомиссию. Чтобы избежать недоразумений, и меня не забрали в центр комплектования, как это произошло с некоторыми моими знакомыми, в том числе и футболистами, я решил перестраховаться. Мне посоветовали взять письмо в ПФЛ, что я и сделал.

– А каких футболистов забрали в военкомат?

– Мне говорили, что вратаря «Агробизнеса» Андрея Поповича пару дней назад забрали в центр комплектации прямо с вокзала в Ужгороде, и он обращался за помощью. Я не знаю, чем закончилась эта история.

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Николай Цымбал Андрей Попович ЮКСА Тарасовка Агробизнес российско-украинская война мобилизация Первая лига Украины Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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Андрей Залищук
відстрочка у тебе, якщо маєш 3 дитини не менше, наявність лише однієї дитини тобі нічого не дає
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А Ш
Звернувся за допомогою? 
Потрібно рятувати хлопця, ой що це коїться людоньки.
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