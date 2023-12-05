Лунин настроен покинуть Реал и найти клуб, где он будет первым номером
Об этом сообщил испанский журналист Хосе Феликс Диас
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что несмотря на удачную игру в последних матчах украинского голкипера Андрея Лунина, в роли первого номера он видит вратаря «сливочных» Кепу Аррисабалагу.
По информации испанского журналиста Хосе Феликса Диаса, Лунин сейчас настроен покинуть «Реал» и найти клуб, где он будет иметь роль, которую никогда раньше не играл в мадридском клубе. «Сливочные» уже начали искать Андрею замену и положили глаз на голкипера «Хетафе» Давида Сорию.
Ранее сообщалось, что контракт Андрея Лунина с «Реалом» действует до лета 2025 года, а не до завершения сезона 2023/24.
В этом сезоне 24-летний Андрей Лунин сыграл 7 матчей за «Реал», пропустив 4 гола. В 4 встречах украинцу удалось сохранить ворота «сухими».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 4 декабря на Sport.ua
Матч Кубка Испании состоится 5 декабря в 22:00