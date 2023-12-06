Кто получил 8.9 и 4.1? Названа оценка Зинченко за суперматч Арсенала в АПЛ
«Канониры» вырвали победу у «Лутон Таун», игра завершилась со счетом 4:3
5 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Лутон Таун» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «канониров».
Лондонцы вырвали победу на 90+7-й минуте благодаря голу Деклана Райса.
Украинский защитник гостей Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 64-й минуте. Александр отдал предголевую передачу во время последнего забитого мяча.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.
Лучшим игроком матча был признан Габриэл Жезус (8.9), на счету которого ассист и гол. У героя «Арсенала» Райса показатель ниже – 7.8.
Худшим в матче стал голкипер «канониров» Давид Райя (4.1).
Оценки WhoScored за матч Лутон Таун – Арсенал – 3:4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Федерация московской области объясняет это желанием спортсменки поправить здоровье
Николай Цымбал рассказал резонансную историю об Андрее Поповиче