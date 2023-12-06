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  4. Кто получил 8.9 и 4.1? Названа оценка Зинченко за суперматч Арсенала в АПЛ
Англия
06 декабря 2023, 01:31 |
613
0

Кто получил 8.9 и 4.1? Названа оценка Зинченко за суперматч Арсенала в АПЛ

«Канониры» вырвали победу у «Лутон Таун», игра завершилась со счетом 4:3

06 декабря 2023, 01:31 |
613
0
Кто получил 8.9 и 4.1? Названа оценка Зинченко за суперматч Арсенала в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц и Александр Зинченко

5 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Лутон Таун» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «канониров».

Лондонцы вырвали победу на 90+7-й минуте благодаря голу Деклана Райса.

Украинский защитник гостей Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 64-й минуте. Александр отдал предголевую передачу во время последнего забитого мяча.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.

Лучшим игроком матча был признан Габриэл Жезус (8.9), на счету которого ассист и гол. У героя «Арсенала» Райса показатель ниже – 7.8.

Худшим в матче стал голкипер «канониров» Давид Райя (4.1).

Оценки WhoScored за матч Лутон Таун – Арсенал – 3:4

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Деклан Райс Давид Райя Александр Зинченко Габриэл Жезус WhoScored лучший игрок Лутон Таун Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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