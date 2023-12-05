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05 декабря 2023, 15:00 |
715
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От Литовки до Трубина: украинские вратари-легионеры

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – об отечественных стражах ворот зарубежных клубов

05 декабря 2023, 15:00 |
715
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От Литовки до Трубина: украинские вратари-легионеры
Getty Images/Global Images Ukraine

«Часовым ты поставлен у ворот!» – подчеркивалось в старинной песне-обращении к вратарю. Правда, представлять, что за ним следует пограничная полоса (а именно так вратарю рекомендовалось поступать в словах того марша 1930-х), вряд ли кто-то из киперов будет. Собственно, по ту сторону пограничной полосы сейчас зарабатывают себе на хлеб насущный немало украинских вратарей. И потихоньку-помаленьку это становится трендом. Если говорить об украинских вратарях за рубежом, то можно выделить среди них несколько разноколичественных групп: посланцы Украины в европейских суперклубах; стражи ворот лидеров национальных чемпионатов, более скромных, чем топовые; голкиперы клубов с малоамбициозными притязаниями. И где-то, может быть, отдельно – талантливая молодежь в юношеских составах разных зарубежных команд.

Вопреки кубатуре суперклубов: дни Трубина и лунинским курсом

А все же непередаваемое ощущение выбора между двумя параллельными матчами европейских суперклубов в Лиге чемпионов, ворота которых защищают украинцы! В самом деле, что лучше посмотреть: матч с участием мадридского или поединок с участием лиссабонского гранда? Может, особых лавров Анатолий Трубин и Андрей Лунин в матчах соответственно «Бенфики» против «Интера» и «Реала» против «Наполи» и не снискали (пропускали и неоднократно, чего уж там скрывать), однако соавторами ярких спектаклей, за которыми следил неотрывно и параллельно (два гаджета для этого задействовал!), стали. А после лигочемпионских феерий и Трубин, и Лунин насухо отыграли в матчах национальных чемпионатов. И если малоамбициозная «Гранада» вообще не тревожила украинского кипера (оценка 6,49 от sofascore.com – это, скорее, набор цифр, чем реальность, в отечественной печати действия Лунина, наверное, не оценивали бы; как сказали бы научные работники, нет материала для исследования), то «Морейренсе» несколько понапрягал экс-вратаря «Шахтера» и даже забил, однако из положения вне игры. В итоге – 6,94 для Анатолия от sofascore.com за матч против «Морейренсе».

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Оба наших посланца в пиренейских титулованных суперклубах имеют в этом сезоне в своем активе, что называется, свои дни, отраженные пенальти, матчи с высокими оценками (у Лунина – 8,45 против «Браги» в Лиге чемпионов, у Трубина – 7,65 против «Портимоненсе»), одобрение европейской прессы и болельщиков. Добавлю, что Лунин является 4-м игроком своей команды – лидера чемпионата – по средним оценкам в матчах Ла Лиги! Выше почти всех наших легионеров разных амплуа, может, разве что Артем Довбик – 3-й в «Жироне». Впрочем, и разница в положении наших вратарей в своих клубах есть. Не слишком-то комплиментарная риторика наставника «Реала» Карло Анчелотти в адрес Лунина – это психологические экзерсисы опытного «алленаторе» или нехватка доверия к нашему соотечественнику? Воздержусь пока от ответа, однако буду внимательно наблюдать, как будут развиваться события в дальнейшем. Во всяком случае, вероятное изменение прописки для Андрея в ближайшем будущем, мягко говоря, неожиданностью не станет. Трубин же, безусловно, номер один в составе «орлов». Однако «Бенфика» в целом, как по мне, выглядит, хуже, чем в прошлом сезоне. Во всяком случае, Лигу чемпионов лиссабонцы откровенно провалили. Однако в национальном чемпионате чувствуют себя гораздо увереннее.

Ну и Дила, Шериф!

Игра Максима Коваля в «Шерифе» производит противоречивое впечатление. В этом сезоне смотрел все матчи с его участием в еврокубках. И он то лучший в своей команде, то худший. Какой-то целостной картины нет. Так, в матче против «Серветта» он однозначно был лучшим в составе клуба из Молдовы (и по версии whoscorred.com, и по версии sofascore.com). Вместе с тем, о выездной игре с пражской «Славией», проигранной тираспольцами со счетом 0:6, лучше не вспоминать. По-моему, «Шериф» ощутимо сдал по сравнению с вернидубовским периодом. Что говорить, каких-то два года назад желто-черные побеждали «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», а теперь до таких побед им далековато. Коваль, имея уже немалый игровой опыт (сказал бы, даже межконтинентальный!), в некоторой степени играет роль тренера на поле, управляя эмоциями партнеров и давая немало ценных тактических советов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Коваль

Команда «Дила» из Гори в последнее время вошла в число лидеров грузинского футбола. Ее в определенной степени можно назвать третьей силой в тамошней иерархии, ведь в 2020-е гг. она в большинстве случаев оказывалась на 3-м месте в национальном чемпионате. Правда, в сезоне-2023 3-ю позицию пришлось уступить кутаисскому «Торпедо», однако горийцы набрали одинаковое количество очков с автозаводцами, проиграв лишь по дополнительным показателям (вместе с тем, личную встречу дома выиграли со счетом 5:0, сыграли тогда едва ли не лучший матч сезона!). Собственно, силу этой команды в еврокубке ощутила на себе полтавская «Ворскла». Евгений Кучеренко – основной голкипер «Дилы», и весь сезон украинец провел, что называется, на боевом посту. Украинский наставник горийской команды Андрей Демченко безусловно ему доверял. В течение чемпионата четырьмя желтыми карточками «наградили» Кучеренко арбитры за затягивание времени под занавес матчей. Но не только этим он запомнился в уходящем году. Уверенность, отличная реакция, умение умело управлять обороной – важные достоинства, которые помогли украинцу приобрести авторитет в коллективе. Собственно, прозвище «Защитники», данное в свое время этой команде, кому попало ведь не дают. В конце концов, «Дила» пропустила за весь чемпионат меньше, чем чемпион и вице-чемпион страны!

Донетчанин Евгений Гриценко в составе таджикского клуба «Равшан» из Куляба стал обладателем Суперкубка страны в 2023 г. Украинец действует в воротах довольно успешно: умело управляет обороной («Равшан» обычно играет в три защитника), хорошо смотрится как на выходах, так и на линии ворот. Определенной проблемой для команды из Куляба («львов», как их называют болельщики) является низкий средний возраст игроков – 24,4. Сравните: соперник «Равшана» по сентябрьскому матчу Кубка АФК (второй по значимости клубный турнир в Азии!) – туркменский «Мерв» – в среднем старше на 5,5 года. И на фоне гораздо более младших партнеров 28-летний Гриценко выглядит ветераном. Однако 55-й номер кулябцев действует надежно!

Отрада для Арада

Ну, и множество вратарей-украинцев, защищающих цвета малоамбициозных ныне (однако некоторые из них имеют славную историю) клубов в разных уголках Европы. У кого-то складывается лучше, у кого-то – менее радужная картина, однако немалое количество украинского голкиперского представительства кое-где способствует привлекательной рекламе. И эта огласка и дальше умножает количество отечественных вратарей-пилигримов.

За румынский клуб УТА из Арада (6-кратного чемпиона страны, к слову, однако последнее чемпионство арадцев датировано 1970 г., и ныне амбиции «Старой дамы» слишком низки) уроженец Кривого Рога Даниил Кучер играет пока что в кубковых матчах. В начале ноября Даниил, в частности, защищал ворота своей команды в матче против «Университати» из Крайовы. К сожалению, насухо отыграть не получилось: «Старая дама» уступила «студентам» со счетом 0:1. Жаль, но на 80-й минуте украинец не справился с коварным ударом головой Александру Матею, и мяч рикошетом от газона оказался в сетке ворот. А вот, скажем, в эпизоде ​​с мощным ударом Йована Марковича с острого угла, но с близкого расстояния Кучер сыграл надежно, наглухо прикрыв ближний угол.

Одессит Максим Ковалев (не путаем с Максимом Ковалем!) держит марку отечественного вратарского искусства в составе болгарского клуба «Пирин» из Благоевграда. В этом сезоне у него насобиралось уже четыре матча на ноль. Особенно запомнились его действия в домашнем поединке против столичного «ЦСКА 1948». «Орлы» сенсационно победили, а Ковалев отразил пенальти, правда, не справился с добиванием после этого. Тем не менее, несколько раз Максим выручал свою команду! А вот его визави Даниэль Наумов дважды ошибся, сначала не удержал мяч после навеса с правого фланга, а затем не закрыл ближний угол. Такая контрастная игра киперов и обусловила итоговый сенсационный результат. Вместе с тем, в самой худшей для «орлов» игре – против «Лудогорца» – Ковалев был вне заявки. Итог: сокрушительное поражение «Пирина» – 0:4.

К слову, именно после той неудачной для «сорок восьмых» игры в Благоевграде Наумов потерял место в основе, а тренеры «ЦСКА 1948» пару матчей подряд выпускали в стартовом составе уроженца Одесской области Геннадия Ганева. Первую игру Геннадий отыграл на ноль. Во второй – против «Хебыра» из Пазарджика – также не пропустил, но на 57-й минуте получил красную карточку за фол последней надежды: за пределами штрафной грязновато сыграл против соперника. Сначала рефери не отреагировал, однако потом с помощью ВАР вынес строгий вердикт: красная карточка. Жаль, но шансом получить твердое место в основе Ганев пока не воспользовался.

В середняке венгерского высшего дивизиона – ДВТК из Мишкольца – играет Артем Одинцов. Ему не хватает стабильности. Скажем, матч против «Мезекевешда» в середине ноября он отыграл как нельзя лучше (насухо и с оценкой 8,2 от sofascore.com), однако следующую игру против «Пакша» провалил. Не выручил он и в декабрьской игре против «Залаэгерсега» (0:3), хотя именно ДВТК владел инициативой.

Александр Воробей уверенно чувствует себя в составе грузинской «Гагры». В начале декабря его клуб выиграл у «Шукуры» из Кобулети со счетом 9:0. Не знаю, испытывает ли в таком случае голкипер команды-победительницы какое-то чувство сострадания к коллеге, однако фактом собственного сухого матча гордится, чего уж там.

Искушенный Игорь Литовка надежно действует в воротах узбекского «Андижана». В частности, в недавнем матче против «Бухары» у нашего соотечественника получилось оставить свои ворота в неприкосновенности. Его команда выиграла со счетом 1:0, правда, на 89-й минуте Игорь был «отмечен» желтой карточкой за затяжку времени.

ФК Легия Гданьск. Богдан Сарнавский

Богдан Сарнавский в этом сезоне является основным вратарем «Лехии» из Гданьска. Начиная с 3-го тура польской 1-й лиги, он играет от свистка до свистка. И к первой декаде декабря уже насобирал неплохую коллекцию из 7-ми сухих матчей. Видимо, уверенной игре Сарнавского способствует то, что в команде есть еще и другие украинцы: Максим Хлань и Иван Желизко. Хлань больше ориентирован на креатив, но не отказывается вступать в борьбу еще на половине поля соперника. Оборона в «Лехии» начинается, собственно, с действий атакующих игроков. А Желизко – жесткий, неуступчивый, фактурный опорник, знающий, как остановить атаки соперников, хотя и нередко делает это с помощью фолов. Однако частенько отмечается ассистами в этом сезоне. В любом случае непробиваемости Сарнавского его соотечественники способствуют.

Владимир Крынский осенью немало отыграл за чешский СК «Простеев», а Максим Кучинский является основным кипером словацкого «Татрана» из Прешова. В августе этого года киевлянин Иван Тюрин дважды сыграл за «Татран» в Кубке Словакии (в одном из матчей насухо!). За состав U-19 прешовского клуба, к слову, играет закарпатец Мирослав Магурский. И здесь же отмечу, что цвета сплитского «Хайдука» U-19 защищает Давид Фесюк.

Орест Костик осенью немало матчей отыграл в составе литовской «Дайнавы» из Алитуса. Может, сухих поединков было и не так много (против «Джюгаса» из Тельшяя, а также против «Шяуляя»), но и в ряде других игр он проявил свои вратарские добродетели. В «Дайнаве» – достаточно мощная украинская футбольная диаспора, позволяющая быстро освоиться в коллективе. А Артем Малыш в течение уходящего года сыграл немало матчей на ноль в составе латвийского СЦ «Гробиня».

Есть и куда более экзотические места приложения вратарской силы украинцев. Скажем, Евгений Гальчук нашел себя в исландском клубе «Афтурельдинг». Юный воспитанник одесского футбола Кирилл Шушман стремится заявить о себе в составе «Кольдинга» из Дании. Пытаются прогрессировать украинские вратари и в клубах низших дивизионов Испании, Португалии, Германии, Польши и т. д. Словом, наш вратарский цвет – по всему свету!

ФК Афтурельдинг. Евгений Гальчук

Наш парень!

Если речь идет о самых главных чертах современного кипера, то здесь, как это ни парадоксально, господствуют две, чуть ли не противоположные: внимательность и безоглядность. Ну, о первой черте, иными словами, о бдительности нечего и говорить: без нее – никак, ведь времени на витание мыслями над облаками у стражей ворот попросту нет. А вот безоглядность, умение действовать вопреки всему, несмотря на обстоятельства, судьбу, слабую защиту и т. п., – это важный ментальный признак, о котором почему-то мало вспоминают. Безоглядность тесно граничит со смелостью (особенно имеет проявление во время игры на выходах). Поможет она и при руководстве обороной (а среди защитников часто попадаются и опытные аксакалы изумрудных газонов, которым палец в рот не клади), и для вселения уверенности в себя, обуздания страстей у партнеров по команде (это, кстати, прекрасно получается у Максима Коваля в «Шерифе»).

А какой чертой следует обладать, чтобы пробить себе путь в основу, киперу-легионеру? Игрок его амплуа на поле один. И, для выигрыша конкуренции у местного ловца мячей, чтобы тамошняя торсида-инчада-тифозерия-заполянковщина признала: «О, наш парняга!», следует иметь длинный-предлинный перечень добродетелей. Приятно, что многие голкиперы-украинцы таким перечнем могут похвастать. Успехов вам, украинские часовые-пилигримы!

Алексей РЫЖКОВ

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статьи эксклюзив Анатолий Трубин Андрей Лунин Богдан Сарнавский Максим Коваль (футболист) Евгений Гриценко Евгений Кучеренко Владимир Крынский Орест Костик Евгений Гальчук
Источник Sport.ua
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А Ш
Маємо близько п'яти воротарів, для збірної одного рівня, а були часи з Терека викликали в основу.
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