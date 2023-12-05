Проблемы Черноморца. Четыре поражения кряду и слухи об уходе Григорчука

Нынешний розыгрыш украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» начал выше всяких похвал. Команда Романа Григорчука в стартовых четырех турах набрала 9 очков, а после победы над «Динамо» (3:2) и вовсе заскочила на промежуточное второе место в турнирной таблице. С учетом того, что в каждой линии у «моряков» было в распоряжении по нескольку футболистов весьма высокого, как минимум по меркам современной УПЛ, уровня, многие эксперты и болельщики уже в середине сентября сходились во мнении, что «Черноморцу» в сезоне-2023/24 по силам замахнуться как минимум на борьбу за путевку в Лигу конференций.

Однако в начале ноября ситуация для «Черноморца» начала резко ухудшаться. Сперва «моряки» на выезде проиграли «Металлисту 1925» (1:2), хотя открыли счет в том поединке уже на 20-й минуте. Игру против харьковчан для одесситов существенно осложнило удаление за две желтые карточки нигерийского форварда Самсона Иеде, с которым категорически не согласился Роман Григорчук. На послематчевой пресс-конференции наставник «Черноморца» заявил, что из-за красной карточки его команде пришлось кардинально перестраивать план на игру, а «Металлист 1925», действуя 11 на 10, выглядел лучше его подопечных.

«Были две желтые карточки Иеде, с которыми я не могу согласиться. Когда мы играли в меньшинстве, то «Металлист 1925» в полном составе был сильнее нас. После удаления Иеде пришлось менять план на игру, потому что мы понимали, что в меньшинстве будет уже другая игра. Целый ряд вещей в построении игры надо менять, и это непросто. Сегодня у меня абсолютно испорченное настроение. Мы играли хуже, но мы были в меньшинстве. Причина именно в удалении, а не в том, что нам не хватило сил», – заявил Григорчук.

На это заявление коуча «Черноморца» тогда мало кто обратил внимание – практически после каждого тура в украинской Премьер-лиге случается нечто подобное, и к этому уже привыкли. В конце концов, далеко не всякий наставник, даже будучи в относительно хорошем настроении, сумеет признать какие-то собственные просчеты, которые и привели к неудаче, а тут еще и удаление…

Но уже в следующем туре против «Руха» ситуация де-факто повторилась. На этот раз Черноморец в домашнем поединке неудачно начал, пропустив от львовян уже на 9-й минуте, но к 58-й минуте «моряки» сумели кардинально изменить ситуацию и сделать счет на табло приятным для себя и своих болельщиков – 2:1. Однако уже на 69-й минуте «Черноморец» снова остался в меньшинстве – прямую красную карточку перед собой увидел словенский защитник Лука Гучек, и это опять разрушило все планы тренерского штаба «моряков», которые не смогли зацепиться в поединке против Руха даже за ничью – 2:3.

После матча с «Рухом» Роман Григорчук не пришел на пресс-конференцию, а пообщаться с журналистами прибыл генеральный директор «Черноморца» Анатолий Мисюра, который подверг критике судейство. Уже на следующий день после матча с львовянами «моряки» на официальном сайте клуба опубликовали заявление, суть которого сводилась к одному – на поле футболистам «Черноморца» приходится бороться не только против соперника, но и против арбитров, а это является непосильной задачей практически для любого коллектива профессиональных игроков…

«Обзор каждого тура в различных изданиях уже давно начинается не с лучших голов, ассистов или тактических тренерских шагов. А с перечня судейских ошибок. «Черноморец» никогда не занимался составлением альтернативных таблиц. Но все имеет свой предел. После 14 туров имеем следующую картину: 5 из 6 поражений в сезоне-2023/24 сопровождались, мягко говоря, неоднозначными решениями судейских бригад. Первый круг еще не закончился, а «Черноморец» уже собрал букет из:

- не назначенных пенальти в ворота соперника;

- придуманных красных карточек (4 из 5);

- не показанных красных игрокам команды-соперницы.

И это только то, что бросалось в глаза всем и не требовало экспертной оценки. ФК «Черноморец» надеется, что выборы президента УАФ станут настоящим катализатором для эффективных изменений в работе огромной судейской семьи. Если играть постоянно 11 на 15 или 10 на 15, то долго можно не выдержать», – подчеркивалось в заявлении.

После того «Черноморец» потерпел еще два поражения – от «Днепра-1» (2:5) и ЛНЗ (1:3), причем в поединке со «спортклубовцами» одесситы снова играли в меньшинстве из-за удаления уже на 26-й минуте Артура Авагимяна. Впрочем, на этот раз эмоции уже не били через край, и Роман Григорчук лишь философски подметил: «В команде с дисциплиной все хорошо, но ошибки бывают».

СК Днепр-1

Самое неприятное для фанатов «Черноморца» – это то, что по игре их любимцы действительно уступали всем четырем своим соперникам в крайних поединках. Если опираться на статистику в виде показателя ударов по воротам и их опасности, выраженной через xG, то можно констатировать, что «моряки» справедливо проиграли и «Металлисту 1925», и «Руху», и «Днепру-1», и ЛНЗ. В матче против команды из Черкасс футболисты «Черноморца», которые на этот раз отыграли всю встречу в полном составе, сподобились нанести в створ ворот соперника лишь один удар, который и стал голевым, а вот по их воротам гости пробивали аж 15 раз, в том числе 7 – в створ.

На фоне невнятных и откровенно проблемных выступлений «Черноморца» поползли слухи относительно будущего Романа Григорчука в клубе. Нет, речь шла не о вероятности отставки, а о том, что опытный отечественный специалист может принять решение сменить место работы и податься в Казахстан. В частности, украинские СМИ приписывали интерес к Григорчуку бронзовому призеру Премьер-лиги Казахстана «Актобе». И пускай всего через неделю, 1 декабря, проявилась полная несостоятельность этих сплетен, так как казахстанскую команду принял россиянин Дмитрий Парфенов, в свое время игравший за национальную сборную Украины, но неприятный осадок после всего произошедшего с «моряками» за последние три-четыре недели у фанатов одесской команды все равно остался.

Ко всему этому стоит добавить, что еще с конца минувшего года проблемы с законом испытывают одесские бизнесмены Александр Борухович (Грановский) и Борис Кауфман, которые являются фактическими владельцами нынешнего «Черноморца». Обоих отечественные правоохранители подозревают в завладении имуществом Международного аэропорта Одесса стоимостью 118 миллионов гривен и доходов от его деятельности в течение 2012–2022 годов в размере более 2,5 миллиардов гривен. Сейчас оба, по данным украинских СМИ, вышли из-под стражи под залог, но остаются в статусе обвиняемых в рамках соответствующих судебных процессов.

Что в связи с этим ожидает «Черноморец»? Топ-менеджмент одесского клуба публично выражает оптимизм – в частности, представитель «моряков» Владимир Генинсон еще в сентябре, комментируя проблемы с законом у Боруховича (Грановского) и Кауфмана заявлял следующее: «Цель у нас одна, и она не менялась – «Черноморец» хочет играть в еврокубках в следующем году».

С тех пор изменилось то, что в турнирной таблице «моряки» уже давно не выглядят реальными претендентами на место в еврокубках, да и если уж поползли слухи вокруг Романа Григорчука, то, скорее всего, дыма без огня в этом вопросе также быть не может. Очевидно, что зимой в «Черноморце» могут произойти серьезные изменения, и пока все указывает на то, что они пойдут вовсе не по оптимистичному варианту. После очень качественного усиления летом, в январе 2024-го, по информации ряда осведомленных источников, из «Черноморца» ожидается уход как минимум двух-трех ключевых футболистов, за которыми могут последовать и другие. В этом случае менеджменту и тренерскому штабу одесситов придется буквально «на коленке» снова пытаться собирать новую команду, доводить ее до ума и пробовать вернуться на уровень результатов начала сезона. Вопрос только: будет ли все это происходить под руководством Романа Григорчука?

После поражения от ЛНЗ наставник «Черноморца» пожаловался не только на короткую скамейку запасных, но и, видимо, на собственное моральное выгорание: «У нас немного людей на скамейке запасных. Хотелось бы, чтобы в этом вопросе все было получше. Мы проиграли игру и сейчас я переживаю не лучшее состояние. Проигрывать на своем стадионе вторую игру подряд очень тяжело».

СК Днепр-1. Роман Григорчук и его команда в последних матчах попали в крутое пике

В нынешнем году «Черноморец» ждет еще только один поединок – 10 декабря одесская команда на своем поле примет «Колос», после чего уйдет на продолжительную зимнюю паузу. В каком состоянии, с каким тренерским штабом и какими проблемами «моряки» выйдут из отпуска мы узнаем уже через месяц-полтора, а где-то в начале-середине марта поймем, реально ли одесситам еще мечтать о еврокубковой путевке на сезон-2024/25, или яркое начало чемпионата все-таки окажется нивелированным большим количеством негативных факторов, буквально загнавшим нынешний «Черноморец» в угол…