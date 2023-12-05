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  4. ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
Испания
05 декабря 2023, 22:16 | Обновлено 05 декабря 2023, 22:28
5087
4

ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию

Украинец забил в дебюте матча против «Аросы»

05 декабря 2023, 22:16 | Обновлено 05 декабря 2023, 22:28
5087
4
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 5 декабря, проходит матч 1/32 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Аросой».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский форвард Роман Яремчук вышел в основе «летучих мышей» на этот матч. В дебюте встречи на 8-й минуте форвард национальной сборной Украины сумел вывести гостей вперед, Роман сориентировался в штрафной после отскока мяча и отправил круглого в сетку.

Яремчук забил свой первый гол за испанский клуб. Для этого Роману понадобилось 11 матчей.

ВИДЕО. Есть первый! Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию

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Источник Sport.ua
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Gargantua
нет никакого видео
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+5
Mr Voevudskiy
*извините. Это частный канал* 
Даже и тут нормально запостить не могут. Ор выше гор
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+4
Олександр
Это событие 
Ответить
0
Владислав Рейский
Ну все, вскоре можно будет идти к туркам и там снова забивать сезон-другой
Ответить
0
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