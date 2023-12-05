ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
Украинец забил в дебюте матча против «Аросы»
Сегодня, 5 декабря, проходит матч 1/32 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Аросой».
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Украинский форвард Роман Яремчук вышел в основе «летучих мышей» на этот матч. В дебюте встречи на 8-й минуте форвард национальной сборной Украины сумел вывести гостей вперед, Роман сориентировался в штрафной после отскока мяча и отправил круглого в сетку.
Яремчук забил свой первый гол за испанский клуб. Для этого Роману понадобилось 11 матчей.
ВИДЕО. Есть первый! Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
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