Малиновский не помог. Дженоа уступил Лацио и вылетел из Кубка Италии

5 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии между командами «Лацио» и «Дженоа». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «бело-голубых».

Единственный гол на 5-й минуте забил Маттео Гендузи после передачи Лука Пеллегрини.

Украинский футболист гостей Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 62-й минуте вместо Филипа Ягело.

«Дженоа» вылетел из Кубка, а «Лацио» пробился в четвертьфинал соревнований, где сыграет против победителя матча «Рома» – «Кремонезе».

Кубок Италии. 1/8 финала. 5 декабря

Лацио – Дженоа – 1:0

Гол: Гендузи, 5