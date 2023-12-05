Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Малиновский не помог. Дженоа уступил Лацио и вылетел из Кубка Италии
Кубок Италии
Лацио
05.12.2023 22:00 – FT 1 : 0
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
05 декабря 2023, 23:57 | Обновлено 06 декабря 2023, 00:57
183
0

Малиновский не помог. Дженоа уступил Лацио и вылетел из Кубка Италии

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «бело-голубых»

05 декабря 2023, 23:57 | Обновлено 06 декабря 2023, 00:57
183
0
Малиновский не помог. Дженоа уступил Лацио и вылетел из Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле и Руслан Малиновский

5 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии между командами «Лацио» и «Дженоа». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «бело-голубых».

Единственный гол на 5-й минуте забил Маттео Гендузи после передачи Лука Пеллегрини.

Украинский футболист гостей Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 62-й минуте вместо Филипа Ягело.

«Дженоа» вылетел из Кубка, а «Лацио» пробился в четвертьфинал соревнований, где сыграет против победителя матча «Рома» – «Кремонезе».

Кубок Италии. 1/8 финала. 5 декабря

Лацио – Дженоа – 1:0

Гол: Гендузи, 5

По теме:
Лацио – Дженоа. Малиновский – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Успеет ли забить классный гол? Малиновский – в запасе Дженоа на матч Кубка
Источник: Рух оценивает Слюбика в 5 миллионов евро и коммуницирует с Лацио
Лацио Дженоа Кубок Италии по футболу Руслан Малиновский Лацио - Дженоа Маттео Гендузи
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол Яремчука принес победу Валенсии в матче 1/32 финала Кубка Испании
Футбол | 05 декабря 2023, 23:55 1
Гол Яремчука принес победу Валенсии в матче 1/32 финала Кубка Испании
Гол Яремчука принес победу Валенсии в матче 1/32 финала Кубка Испании

«Летучие мыши» минимально выиграли у команды 5-го дивизиона «Ароса»

Любенович начал революцию? Минай может покинуть 10 игроков
Футбол | 05 декабря 2023, 20:33 13
Любенович начал революцию? Минай может покинуть 10 игроков
Любенович начал революцию? Минай может покинуть 10 игроков

Команду из Закарпатья ожидают большие перемены

Экс-соперник Усика признался, почему завершил карьеру после боя с украинцем
Бокс | 05.12.2023, 11:37
Экс-соперник Усика признался, почему завершил карьеру после боя с украинцем
Экс-соперник Усика признался, почему завершил карьеру после боя с украинцем
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
Футбол | 05.12.2023, 22:16
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
Футбол | 05.12.2023, 16:59
Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика
ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика
05.12.2023, 11:25 2
Бокс
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
04.12.2023, 18:45 6
Футбол
Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами
Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами
04.12.2023, 12:36 1
Футбол
Бриллианты Козловского. 4 молодых игрока, которых Рух может выгодно продать
Бриллианты Козловского. 4 молодых игрока, которых Рух может выгодно продать
04.12.2023, 09:59 8
Футбол
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
04.12.2023, 14:06 2
Футбол
ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло
ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло
04.12.2023, 12:20
Теннис
ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру
ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру
04.12.2023, 19:53 5
Футбол
В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
04.12.2023, 11:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем