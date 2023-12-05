Малиновский не помог. Дженоа уступил Лацио и вылетел из Кубка Италии
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «бело-голубых»
5 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии между командами «Лацио» и «Дженоа». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «бело-голубых».
Единственный гол на 5-й минуте забил Маттео Гендузи после передачи Лука Пеллегрини.
Украинский футболист гостей Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 62-й минуте вместо Филипа Ягело.
«Дженоа» вылетел из Кубка, а «Лацио» пробился в четвертьфинал соревнований, где сыграет против победителя матча «Рома» – «Кремонезе».
Кубок Италии. 1/8 финала. 5 декабря
Лацио – Дженоа – 1:0
Гол: Гендузи, 5
FT | #LazioGenoa 1-0— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 5, 2023
⏹ ✅ FINISCE QUI! Voliamo ai quarti di finale!
#CoppaItaliaFrecciarossa#AvantiLazio 🦅 pic.twitter.com/Owg9EIGTDv
⏹️ FT: #LazioGenoa 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/sMtnmFEcQD— Genoa CFC (@GenoaCFC) December 5, 2023
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